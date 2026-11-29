i (v.l.) Manuela Huemer, Andrea Buchecker und Eva Schindl vom Hafen-Wien-Kundencenter in der Gruft. David Bohmann Hafen-Wien-Mitarbeiter 30 Kilo Schweinsbraten – Wiener kochen für Obdachlose Vier Mitarbeiter des Hafen Wien tauschten ihren Arbeitsplatz gegen die Küche der Gruft. In ihrer Freizeit kochten sie für mehr als 100 Bedürftige. Von Wien Heute 29.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit den ersten frostigen Nächten wird die Situation für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, noch schwieriger. Umso wichtiger sind Einrichtungen wie die Gruft der Caritas in Wien-Mariahilf. Dort schwangen nun vier Mitarbeiter des Hafen Wien in ihrer Freizeit den Kochlöffel und zauberten für mehr als 100 obdachlose Menschen ein warmes Essen auf den Tisch.

Andrea Buchecker, Leiterin des Kundencenters, stand gemeinsam mit ihren Kollegen Manuela Huemer, Eva Schindl und Michel Souid in der Küche der Obdachloseneinrichtung. Auf dem Speiseplan stand ein echter Klassiker der österreichischen Küche: Schweinsbraten mit Sauerkraut und Semmelknödeln. Als vegetarische Alternative gab es Knödel mit Champignonsauce, als Nachspeise Mannerschnitten.

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30 Kilo Fleisch und 100 Eier verarbeitet

Die Mengen konnten sich sehen lassen: Insgesamt wurden 30 Kilo Schweinsschlögel, 20 Kilo Sauerkraut, 15 Kilo Semmelwürfel, 13 Liter Milch, 100 Eier, zehn Kilo Zwiebeln und zehn Kilo Champignons verarbeitet. Die Kosten für die Lebensmittel übernahm der Hafen Wien, die vier Mitarbeiter stellten ihre Freizeit zur Verfügung.

"Wir engagieren uns in der Gruft, weil wir etwas zurückgeben möchten. Ein warmes Essen und ein respektvoller Umgang können für Menschen in schwierigen Situationen einen großen Unterschied machen", erklärt Buchecker.

Gruft hilft seit 40 Jahren

Seit dem Advent 1986 ist die Gruft unter der Mariahilfer Kirche eine Anlaufstelle für Menschen ohne Obdach. Betroffene erhalten in der Barnabitengasse 12a neben warmen Mahlzeiten und Schlafplätzen auch Kleidung, Duschmöglichkeiten, medizinische Versorgung und sozialarbeiterische Betreuung.

Wie dringend die Hilfe benötigt wird, zeigen die Zahlen der Caritas: Im Jahr 2025 wurden in der Gruft insgesamt 93.967 Mahlzeiten ausgegeben und 21.706 Nächtigungen ermöglicht. Allein während der vergangenen Winternothilfe 2025/2026 wurden rund 42.300 Mahlzeiten serviert und mehr als 9.400 Übernachtungen verzeichnet.

Jeder kann in der Gruft kochen

Wer es den vier Mitarbeitern des Hafen Wien gleichtun möchte, kann sich ebenfalls für einen Kocheinsatz anmelden. Gruppen von maximal sieben Personen können online einen Termin buchen.

Die Zutaten müssen selbst besorgt werden, gekocht wird direkt in der Einrichtung. Laut Caritas sollte mit rund 160 Portionen pro Kocheinsatz kalkuliert werden, mindestens 40 davon sollten vegetarisch sein. Anschließend geben die freiwilligen Helfer das Essen selbst an die Besucher der Gruft aus. Termine können unter wirhelfen.shop gebucht werden.