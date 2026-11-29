i Der frostigste Redakteur von "Heute" ist bereits im Dienst. Heute Eiskalt recherchiert Wiener Schneefall sorgt für ungewöhnlichen Neuzugang Andere schaufeln, wir stellen ein! Der Wintereinbruch beschert der Redaktion von "Heute" einen ungewöhnlichen Kollegen. Von Devlet Orhan 29.11.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien versinkt im Schnee! Das Mittelmeertief "Xela" hat der Bundeshauptstadt bereits am Donnerstag ein winterliches Erwachen beschert. In ganz Wien fielen über 15 Zentimeter Schnee – mehr als erwartet wurde. Das ganze Wochenende über sorgte die weiße Pracht aber nicht nur für Freude, es gab auch viele Unfälle.

Verstärkung für die Redaktion

Während vielerorts fleißig geschaufelt wird, hat man bei "Heute" kurzerhand das Beste aus der weißen Pracht gemacht. Statt über das Wetter zu sudern, wurde ein Schneemann gebaut. Das Ergebnis: Österreichs wohl frostigster Journalist mit dem Namen Poldi. Ganz ohne Bewerbungsgespräch und Lebenslauf schaffte er den Sprung ins Redaktionsteam.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für Interviews nicht zu erwärmen

Die Voraussetzungen für den Job bringt er jedenfalls mit: Selbst bei brisanten Meldungen bewahrt er einen kühlen Kopf. Beschwerden über Überstunden? Fehlanzeige. Einzig bei der Kommunikation hapert es ein wenig – für ein Interview war er bisher nicht zu erwärmen.

Die Bilder des Tages i ?

Weißer Start in den Advent

Pünktlich am ersten Adventsonntag (29. November) präsentiert sich Wien derzeit im Winterkleid. Es bleibt auch nächste Woche eisig kalt, neuer Schneefall ist jedoch kaum zu erwarten. Die Temperaturen kommen nicht über 5 Grad hinaus. Die eisige Kälte ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich. Während sich die Wiener auf den Christkindlmärkten mit Punsch aufwärmen, dürfte der neue "Heute"-Redakteur lieber auf eine heiße Tasse verzichten.