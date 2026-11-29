"Zahlung fehlgeschlagen" – diese Meldung bekommt B. (Name der Redaktion bekannt) gleich mehrmals angezeigt, als sie über die Ryanair-App einen Flug von Wien nach Albanien buchen will. Weil es nicht klappt, wechselt die Kundin zur Buchungsplattform Lastminute. Dort funktioniert die Buchung auf Anhieb, die Bestätigung kommt sofort.
Erst danach stellt die Frau fest, dass Ryanair die ursprüngliche Buchung trotz der Fehlermeldungen registriert hat. Nun hat sie zwei Buchungen für denselben Flug und muss auch zweimal dafür bezahlen.
B. kontaktiert Ryanair und will wissen, wie sie wieder zu ihrem Geld kommt. Der Chatbot der Fluglinie verweist sie an Lastminute und stellt ihr eine vollständige Rückerstattung in Aussicht, das berichtet der Verein für Konsumenteninformation (VKI).
Bei Lastminute bekommt die Kundin allerdings genau die gegenteilige Auskunft: Eine Rückerstattung sei nicht möglich, sie solle sich an Ryanair wenden.
Die Kundin wird zwischen den beiden Unternehmen hin- und hergeschickt. Schon die Kontaktaufnahme gestaltet sich äußerst mühsam. Die Kommunikation läuft hauptsächlich über automatisierte Chatprogramme, auf Antworten muss B. lange warten. Eine Lösung bietet ihr keines der beiden Unternehmen an.
Schließlich holt sich die Frau Hilfe beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) in Wien.
Weil Ryanair seinen Firmensitz in Irland hat, ziehen die österreichischen Konsumentenschützer ihre irischen Kollegen hinzu. Die Intervention zeigt Wirkung: Ryanair erstattet der Kundin das Geld zurück.
Für die Rückerstattung einer fehlerhaften Flugbuchung mussten also letztlich Konsumentenschützer in zwei Ländern aktiv werden.