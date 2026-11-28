i Martin E. wollte seinen Verbrauch kontrollieren, stattdessen bekam er gar keine Information. zVg, e-steiermark Angst vor Nachzahlung Seit Mai keine Stromrechnung – Wiener hat Albträume Seit Monaten darf ein Wiener Pensionist seinen Strom nicht bezahlen. Er fürchtet, dass ihn die ausstehende Summe finanziell überfordert. Von Österreich Heute 28.11.2026, 21:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte der Pensionist Martin E. (Name der Redaktion bekannt) seine Stromkosten besser im Griff haben. Deshalb wechselte der Tiroler, der in Wien lebt, im Jänner von Wien Energie zu Verbund und entschied sich für eine monatliche Abrechnung. Doch was ihm finanzielle Sicherheit bringen sollte, wurde zum monatelangen Albtraum.

Im Jänner funktionierte die Abrechnung noch problemlos, "aber schon im Februar habe ich keine Stromrechnung bekommen", sagt Martin E. zu "Heute". Auf Nachfrage bei Verbund wurde ihm erklärt, dass die Wiener Netze die dafür notwendigen Daten nicht übermittelt hätten.

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Nach mehreren Telefonaten funktionierte die Abrechnung vorübergehend wieder. Seit Mai herrschte allerdings erneut Funkstille. Der Pensionist konnte seither nichts für seinen laufenden Stromverbrauch einzahlen.

"Ich weiß nicht mehr weiter"

Was folgte, war ein monatelanger Kampf um seine Stromrechnung. Im September sollte laut Martin E. ein Zählertausch Abhilfe schaffen. Doch auch im November wartete der Wiener noch immer vergeblich auf seine Rechnungen.

"Ich habe schon Albträume, ich bin Pensionist und habe eine Behinderung. Ich weiß nicht mehr weiter", schildert Martin E. im Gespräch mit "Heute".

Seine größte Sorge: Irgendwann könnte eine enorme Stromrechnung ins Haus flattern, die er sich auf einen Schlag nicht leisten kann.

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Verbund verweist auf Wiener Netze

"Heute" fragte zunächst beim Verbund nach: "Die Abrechnung kann derzeit noch nicht abgeschlossen werden, da uns die dafür erforderlichen Netzrechnungen noch nicht vorliegen. Wir stehen hierzu bereits mit dem zuständigen Netzbetreiber in Kontakt."

Für den Pensionisten war diese Antwort nichts Neues: "Das sagen sie schon seit Mai."

Auch seine Versuche, die Wiener Netze telefonisch zu erreichen, scheiterten laut Martin E. immer wieder. "Wenn ich anrufe, komme ich nicht durch. Nach 1,5 Stunden wird automatisch aufgelegt."

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Fehler bei Smart Meter entdeckt

Auf Nachfrage von "Heute" bei den Wiener Netzen kam schließlich Bewegung in den Fall. Mittlerweile konnte die Ursache für die fehlenden Abrechnungen ausfindig gemacht werden.

"Wir haben das Problem gefunden. Es war ein Übertragungsfehler vom Smartmeter", heißt es seitens der Wiener Netze. Konkret konnten nicht alle Viertelstundenwerte des digitalen Stromzählers ausgelesen werden. Die fehlenden Daten mussten händisch nachgetragen werden.

Der Fehler sei mittlerweile behoben. Bei den Wiener Netzen betont man zudem, dass es sich um einen Einzelfall und nicht um einen systemweiten Fehler handle.

Nach "Heute"-Anfrage endlich Lösung

Für den Wiener Pensionisten gibt es nach Monaten des Wartens nun endlich eine erfreuliche Nachricht. Verbund meldete sich bei Martin E. und teilte ihm mit, dass die notwendigen Daten mittlerweile vorliegen und die Rechnungen erstellt werden können.

Besonders wichtig für den Pensionisten: Der Stromanbieter bot ihm an, den ausstehenden Betrag in Raten zu bezahlen.