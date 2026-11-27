i iStockphoto Monatelanger Ärger Studentin zahlt plötzlich Stromrechnung von Fremden Eine Studentin wechselt zum Verbund, plötzlich sitzt sie im Dunkeln. Dann soll sie auch noch die Stromrechnung von wildfremden Menschen zahlen. Von Österreich Heute 27.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über 330 Euro für den Stromverbrauch von Fremden! Damit sah sich eine Studentin nach ihrem Wechsel zum Verbund konfrontiert. Zwischenzeitlich hatte sie in ihrer eigenen Wohnung nicht einmal Strom.

Frau Taschner studiert in Innsbruck, hat eine Wohnung in Wien. Am 26. März schließt sie beim Verbund einen neuen Stromliefervertrag für ihr Wiener Domizil ab. Sie gibt die richtige Zählernummer an, erhält eine Bestätigung. Vier Tage später steht sie in ihrer Wiener Wohnung im Dunkeln.

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Studentin steht plötzlich im Dunkeln

Zunächst wird der Kundin mitgeteilt, dass kein gültiger Liefervertrag vorliege. Dann werden ihr plötzlich eine Zählpunktnummer und eine Stromzählernummer genannt, die sie gar nicht kennt.

Als die Studentin am 30. März von Innsbruck nach Wien fährt, folgt die nächste böse Überraschung: In ihrer Wohnung gibt es keinen Strom.

Der Entstörungsdienst der Wiener Netze muss anrücken, stellt die Stromversorgung wieder her und nimmt den digitalen Stromzähler in Betrieb. Ein Monteur kündigt an, dass dieser noch ausgetauscht werde.

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Doch das Problem zieht sich über Monate. Wer für die falsche Zuordnung verantwortlich ist, bleibt unklar.

250 Euro einfach vom Konto abgebucht

Als wäre das alles nicht schon ärgerlich genug, geht es plötzlich auch noch ums Geld. Für April und Mai bucht der Verbund insgesamt 250 Euro vom Konto der Kundin ab.

Das Kuriose daran: Verrechnet wird der Verbrauch eines anderen Stromzählers, nicht jenes in ihrer Wiener Wohnung. Während die Studentin in Innsbruck sitzt, bezahlt sie die Stromrechnung von Unbekannten. Insgesamt geht es schließlich um mehr als 330 Euro.

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Monatelanger Ärger mit Stromrechnung

Die Kundin schreibt Mails, greift zum Telefon - vergeblich. Schließlich wendet sie sich an den Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Konsumentenschützerin Ruth Haas schaltet sich ein und fordert vom Verbund eine Überprüfung der Zählerzuordnung, den Austausch des provisorischen Stromzählers sowie die Stornierung der falschen Rechnungen.

Mit Erfolg: Erst durch das Einschreiten der Konsumentenschützer konnte der Fall gelöst werden. Dabei hatte die Studentin von Anfang an die richtige Stromzählernummer angegeben.