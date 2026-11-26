i Am Donnerstag lädt das Café Mozart am Wiener Albertinaplatz zum gemeinsamen Küssen unter einem riesigen Mistelzweig. (Symbolbild) Himmelhoch GmbH Weihnachtsromantik in Wien Riesen-Mistelzweig! Wien lädt zum großen Kuss-Event Ein fünf Meter hoher Mistelzweig sorgt ab Donnerstag für Weihnachtsromantik in der Wiener City. Das Café Mozart lädt zum gemeinsamen Küssen. Von Devlet Orhan 26.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Albertinaplatz dreht sich am Donnerstag (26. November) alles um die Liebe. Direkt vor dem traditionsreichen Café Mozart steigt am Abend unter dem Motto "Merry Kissmas" laut Veranstalter das größte Kuss-Event Wiens.

Verliebte Paare, Freunde und Familien sind eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für mehr Liebe und Miteinander zu setzen. Ein überdimensionaler, festlich beleuchteter Mistelzweig-Bogen bietet die passende Kulisse für romantische Erinnerungsfotos.

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Küssen und Punschen für den guten Zweck

Für musikalische Weihnachtsstimmung sorgt DJ Mel Merio mit Weihnachtshits. Dazu gibt es "Heiße Liebe"-Punsch, Glühwein und weitere winterliche Köstlichkeiten vom Bioweingut Urbanihof gegen eine freiwillige Spende zugunsten von "Licht ins Dunkel". Reservierungen sind unter www.cafe-mozart.at möglich.

Die begehbare Schneekugel vor dem Café Landtmann Denise Auer

Wer am 26. November keine Zeit hat, muss auf den besonderen Schnappschuss nicht verzichten. Die beleuchtete Installation mit Blick auf die Albertina bleibt während der gesamten Vorweihnachtszeit bestehen.

Begehbare Schneekugel mitten in Wien

Auch vor dem Café Landtmann an der Ringstraße gibt es einiges zu entdecken. Eine prächtige Weihnachtstanne aus Maria Laach (NÖ) erstrahlt mit rund 15.000 Lichtpunkten. Heuer kommt im Schanigarten eine handgefertigte, begehbare Schneekugel mit dem berühmten Landtmann-Guglhupf als neues Fotomotiv hinzu. Beim Besuch von "Heute" standen trotz Schneefalls bereits einige Besucher für ein Foto Schlange. Das Fazit der Redakteurin: "Die Idee ist echt lieb, vor allem der riesige Guglhupf."

Die Bilder des Tages i ?

Im Inneren des Kaffeehauses sorgen abends weihnachtliche Projektionen am Plafond, stimmungsvolle Beleuchtung und jeden Mittwoch Live-Musik für festliches Flair.

Süße Auszeit am Rathausplatz

Wer beim vorweihnachtlichen Spaziergang durch die Innenstadt Lust auf eine Wiener Mehlspeise bekommt, wird auch am Christkindlmarkt am Rathausplatz fündig. Dort ist das Landtmann mit einem eigenen Guglhupf-Stand vertreten.