i Faiza (22) benötigt eine Stammzellentransplantation. zVg Hoffen auf Wunder Leukämie! Faiza (22) kämpft zum 3. Mal ums Überleben Wienerin Faiza R. hat bereits eine Stammzelltransplantation und mehrere Chemotherapien hinter sich. Doch der Blutkrebs ist zurück. Von Christine Ziechert 27.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie ist erst 22 Jahre alt, hat bereits ein Buch veröffentlicht und träumt davon, eines Tages als Autorin erfolgreich zu sein. Doch statt sich auf ein Studium, Reisen und ihre Zukunft zu freuen, kämpft die Wienerin Faiza R. (22) gegen eine lebensbedrohliche Krankheit.

Im Juni 2025 wurde bei ihr akute myeloische Leukämie (AML), eine aggressive Form von Blutkrebs, diagnostiziert. Wie aus einem ärztlichen Bericht einer Klinik hervorgeht, leidet Faiza an einer besonders schwer behandelbaren Form von AML. Bei ihr wurde unter anderem eine seltene genetische Veränderung namens NUP98::NSD1 festgestellt. Auch eine weitere Gen-Mutation wurde nachgewiesen.

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Krebs schon zweimal zurückgekehrt

Trotz intensiver Behandlungen ist die Krankheit bereits zweimal zurückgekehrt. Jetzt sucht ihre Familie gemeinsam mit der Organisation "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" dringend nach einem geeigneten Stammzellspender. Denn für die junge Frau könnte eine weitere Transplantation die entscheidende Chance sein.

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Die dramatische Krankheitsgeschichte begann bereits im vergangenen Jahr. Faiza litt über längere Zeit unter Bauchschmerzen und Blutungen. Als sie schließlich die Erstversorgungsambulanz einer Wiener Klinik aufsuchte, kollabierte sie dort.

Kleiner Bruder spendete Stammzellen

Wie ihre Tante Graciana F. gegenüber "Heute" schildert, habe ein Arzt die junge Frau zunächst wieder nach Hause schicken wollen. Doch Faizas Mutter habe sich dagegen gewehrt und auf einer Blutuntersuchung bestanden. Als die Ergebnisse vorlagen, ging plötzlich alles ganz schnell: "Faiza wurde sofort stationär aufgenommen, erhielt Blutkonserven und am nächsten Tag wurde gleich mit der Chemotherapie begonnen", erzählt Graciana F.

Die Diagnose stellte das Leben der gesamten Familie auf den Kopf. Im September 2025 erhielt Faiza eine Stammzelltransplantation. Ihr damals 18-jähriger Bruder, der wie ihr Vater in England lebt, stellte sich als Spender zur Verfügung.

Ärzte machen ihr kaum noch Hoffnung

Zunächst schien die Behandlung erfolgreich zu sein. Doch der Zustand hielt nicht lange an. Bereits im heurigen Februar stellten die Ärzte fest, dass der Blutkrebs zurückgekehrt war. Faiza musste erneut ins Krankenhaus und sich weiteren Chemotherapien unterziehen. Nach mehreren Behandlungen kam es im August erneut zu einem Rückfall.

Im September zeigte eine weitere Untersuchung, dass die Erkrankung auf die Therapie nicht ausreichend angesprochen hatte. Die Prognose für Faiza ist schlecht. Laut ihrer Tante hätten die behandelnden Ärzte der jungen Frau nur noch wenig Hoffnung gemacht. Sie sei sogar darauf angesprochen worden, sich Gedanken über ihre letzte Ruhestätte zu machen.

Seltene Genveränderung erschwert Behandlung

Für die 22-Jährige war die Situation auch psychisch kaum noch zu ertragen: "Faiza leidet seit Jahren an schweren Depressionen. Seit 2021 ist sie daher auch in Therapie", berichtet ihre Tante. Die Krebserkrankung und die langwierigen Behandlungen verschlimmerten ihre psychische Belastung. "Es wurde ihr alles zu viel. Sie hat die Therapie abgebrochen und wollte nur nach Hause."

Faiza setzt all ihre Hoffnung auf eine Behandlung in England. zVg

Hoffnung gibt der Wienerin eine experimentelle Behandlung in Manchester. Faiza befindet sich mittlerweile in England, wo weitere Behandlungsmöglichkeiten geprüft werden. Eine weitere Stammzelltransplantation wird von der Familie ebenfalls angestrebt. Ob und wann sie medizinisch möglich ist, hängt allerdings vom weiteren Krankheitsverlauf und dem Ansprechen auf die Behandlung in England ab.

Mit 19 Jahren schrieb sie ihr erstes Buch

Trotz der schweren Erkrankung hat Faiza ihre Träume nicht aufgegeben: "Sie will unbedingt studieren und würde gerne Bücher schreiben", meint ihre Tante. Bereits mit 19 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Sun After Rain". Neben dem Schreiben liebt die 22-Jährige Sprachen, Tiere, Reisen und die Natur. Ihr größter Wunsch ist es, wieder gesund zu werden.

Die Organisation "Geben für Leben" ruft daher zur Stammzelltypisierung auf. Besonders wichtig ist dabei Faizas familiärer Hintergrund: Ihre Mutter stammt von den Philippinen, ihr Vater aus Pakistan. Da bestimmte Gewebemerkmale innerhalb von Bevölkerungsgruppen unterschiedlich häufig vorkommen, richtet sich der Aufruf gezielt an Menschen mit philippinischen und pakistanischen Wurzeln. Aber auch Personen aus allen anderen Communities sind eingeladen, sich typisieren zu lassen.

Als Stammzellenspender registrieren lassen

Gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren können sich bei "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Die Typisierung erfolgt in der Regel unkompliziert über einen Wangenabstrich. Alle Informationen zur Registrierung gibt es unter gebenfuerleben.at.