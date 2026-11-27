i Bei "Vamos" gibt's am Freitag von 15 bis 19 Uhr Gratis-Döner. Heute Döner zum Nulltarif Wiener Lokal verschenkt Döner für den guten Zweck Zur Neueröffnung verschenkt "Vamos" am Freitag Döner samt Getränk in der Wiener City. Dabei werden Spenden für das St. Anna Kinderspital gesammelt. Von Niklas Burger 27.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Aktion schmeckt gleich doppelt gut! Der Wiener Dönerladen Vamos lädt am Freitag (27. November) zum Gratisdöner ein. Am neuen Standort am Franz-Josefs-Kai 27 in der Wiener Innenstadt gibt es vier Stunden lang Döner zum Nulltarif.

Von 15 bis 19 Uhr kannst du dir einen kostenlosen Döner abholen. Ob Hühnerfleisch oder Steak, spielt dabei keine Rolle. Obendrauf gibt es auch noch ein gratis Gazoz, eine türkische Limonade.

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Gratis-Döner für den guten Zweck

Hinter der Aktion steckt ein karitativer Gedanke: "Vamos" sammelt an diesem Tag Spenden für das St. Anna Kinderspital in Wien. Wer möchte, kann direkt vor Ort einen freiwilligen Beitrag leisten und damit kranke Kinder unterstützen.

Für den Döner samt Getränk musst du also keinen Cent bezahlen. Wer etwas Gutes tun möchte, kann dafür die Spendensammlung unterstützen.

Döner für den guten Zweck i ?

Neuer Hotspot für hungrige Nachtschwärmer?

Auch abseits der Eröffnungsaktion könnte sich "Vamos" als beliebte Anlaufstelle für hungrige Nachtschwärmer etablieren. Der neue Dönerladen befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe zum Wiener Bermuda-Dreieck, einem der bekanntesten Fortgehviertel der Bundeshauptstadt.

Wer nach ein paar Drinks oder einer durchtanzten Nacht Lust auf einen herzhaften Happen bekommt, könnte hier künftig fündig werden. Mit Hühner- und Steak-Döner setzt "Vamos" auf einen Klassiker, der nicht nur bei Partygängern beliebt ist.