i Ordner in gelben Warnwesten sorgen vor dem weihnachtlich beleuchteten Hotel Sacher für Sicherheit am Zebrastreifen. Heute Rätsel in der Wiener City Sacher wird von Security bewacht - das steckt dahinter Seit Wochen stehen Mitarbeiter in neongelben Warnwesten vor dem Wiener Kulthotel. Was hinter dem ungewöhnlichen Einsatz steckt, weiß "Heute" Von Devlet Orhan 27.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer derzeit durch die Wiener Innenstadt spaziert, dürfte sich über diesen Anblick wundern: Vor dem Hotel Sacher haben Mitarbeiter in neongelben Warnwesten Stellung bezogen. Auf ihrem Rücken prangt der Schriftzug des Nobelhotels. Doch warum braucht es ausgerechnet hier einen Ordnerdienst? "Heute" hat nachgefragt.

Rotes Mascherl sorgte für Chaos

Dass weihnachtliche Fotomotive zum Verkehrsproblem werden können, zeigte sich bereits im Vorjahr wenige Meter weiter. Das rote XXL-Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer lockte zahlreiche Schaulustige an. Auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss liefen Passanten auf die Fahrbahn, die Polizei musste einschreiten. Aufgrund neuer Sicherheitsauflagen bleibt das Kult-Mascherl heuer hinter Glas in der Auslage.

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Das Mascherl sorgt für Hype. Leserreporter

Christbaum sorgt für Andrang

Auch beim Sacher steckt die festliche Dekoration hinter dem ungewöhnlichen Einsatz. "Mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung hat das Hotel Sacher Wien am 4. November die Adventszeit eingeläutet", erklärt das Hotel gegenüber "Heute". Im Mittelpunkt steht der beleuchtete Christbaum an der Fassade, der ein beliebtes Fotomotiv für Gäste und Passanten ist.

Weil der Andrang in der Vorweihnachtszeit erfahrungsgemäß groß ist, wurde im Zusammenhang mit einem Bescheid der Stadt Wien eigens ein Sicherheitskonzept samt Ordnerdienst erarbeitet. Dieser soll für einen geordneten Ablauf vor dem Haus sorgen.

Bei Rot ist Schluss

Konkret achtet das Personal darauf, "dass niemand beim Fotografieren auf die Fahrbahn tritt oder die Kreuzung bei Rot überquert", so das Sacher. Im Einsatz sind die Ordner seit dem 4. November jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember.