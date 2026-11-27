i Wenn Schnee und Eis die Wege rund um die Votivkirche rutschig machen, ist auch beim Gassigehen Vorsicht geboten. Denise Auer Vorsicht nach dem Schneefall Verletzungsgefahr: Schnee und Eis auf Wiener Fußwegen Auch am Tag nach dem Wintereinbruch ist auf Wiens Gehwegen Vorsicht geboten. Wie gefährlich Glatteis werden kann und wer fürs Räumen zuständig ist. Von Niklas Burger 27.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag lagen auf der Hohen Warte 17 Zentimeter Schnee. Am Freitag blieben immer noch etliche Gehsteige gefährliche Rutschstrecken. Trotz Räumpflicht lag in der Wiener City noch Schnee auf Gehwegen. "Heute"-Leser beschwerten sich: Rund um die Votivkirche und entlang der Landesgerichtsstraße gab es viele verschneite und vereiste Abschnitte.

6.500 Menschen nach Glatteis-Sturz im Spital

Die Gefahr: Österreichweit müssen laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Schnitt rund 6.500 Menschen pro Jahr nach einem Sturz bei Glatteis im Spital behandelt werden.

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Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Die Stadt Wien rät, in Parks bei Schnee und Eis nur geräumte oder gestreute Wege zu benutzen.

Zur Bim oder Gassi – bei der Votivkirche war nach dem Schneefall Vorsicht geboten. i ?

Stadtgärten räumten viermal

Auf "Heute"-Anfrage teilen die Wiener Stadtgärten (MA 42) mit, dass sie die von ihnen betreuten Wege im und entlang des Votivparks am Donnerstag dreimal geräumt haben.

Am Freitagmorgen folgte eine weitere Räumung. Innerhalb von Parks räumen und streuen die Stadtgärten wichtige Fußverbindungen, etwa Zugänge zu U-Bahn-Stationen. Wege ohne Winterdienst sind vor Ort gekennzeichnet.

Die MA 48 teilte mit, dass sie die Straßen und Radwege in ihrem Zuständigkeitsbereich seit Donnerstag "fast durchgehend" betreue. Für Gehsteige gilt grundsätzlich die Anrainerpflicht.