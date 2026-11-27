i Eine Wiener Studentin schildert ihren Gastro-Job und bittet im Internet um Rat. iStock Wirbel um Gastro-Job "Verarscht!" – Kellnerin darf Trinkgeld nicht behalten Zehn Euro Stundenlohn und kein Trinkgeld zum Einstecken: Eine Wiener Studentin schildert ihren Gastro-Job und bittet im Internet um Rat. Von Österreich Heute 27.11.2026, 20:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Seawas ihr Lieben." Mit diesen Worten beginnt eine junge Studentin ihren Hilferuf auf Reddit. Die Frau arbeitet geringfügig in der Wiener Gastronomie. Doch bei ihrem Gehalt und vor allem beim Trinkgeld kommen ihr Zweifel.

Unter dem Titel "Werde ich vom Arbeitgeber verarscht?" schildert sie ihre Situation. Ihr Chef habe ihr erklärt, dass ein Verdienst von 13 bis 15 Euro netto pro Stunde für ihre Tätigkeit bereits sehr hoch sei.

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Die Rechnung dahinter: zehn Euro Stundenlohn und zusätzlich drei bis fünf Euro Trinkgeld.

"Ich darf kein Trinkgeld behalten"

Doch genau beim Trinkgeld sieht die Studentin ein Problem. "Ich darf kein Trinkgeld behalten, alles muss in die Kasse und der Chef macht immer am Ende die Abrechnung", schreibt sie.

Die junge Frau erklärt, dass sie neben ihrem Studium Geld verdienen müsse. Dazu kämen steigende Lebenshaltungskosten und Ausgaben für ihre Versicherung. Viel Erfahrung als Kellnerin habe sie vor diesem Job noch nicht gesammelt.

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Jetzt fragt sie andere Wiener, ob ihre Vorstellungen vom Gehalt unrealistisch seien oder ob mit der Bezahlung tatsächlich etwas nicht stimme.

Wiener raten ihr zur Arbeiterkammer

In den Kommentaren bekommt die Studentin zahlreiche Ratschläge. Besonders häufig wird ihr empfohlen, sich an die Arbeiterkammer zu wenden.

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Ein anderer empfiehlt ihr, Arbeitsvertrag, Gehaltszettel und schriftliche Anweisungen dort vorzulegen. Auch ihre Arbeitszeiten solle sie genau dokumentieren.

Ein ehemaliger Gastro-Mitarbeiter zeigt sich besonders kritisch. Er hält den Stundenlohn für niedrig und bezeichnet es als Frechheit, dass die Studentin das Trinkgeld nicht behalten dürfe.