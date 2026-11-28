i Verkehr auf der Wiener Ringstraße, Wien, Österreich APA-Images / Weingartner-Foto Ring wird gesperrt Stau-Alarm für Wien am Samstag – hier wird es heute eng Ausgerechnet am ersten Adventsamstag wird der Wiener Ring wegen einer Demo gesperrt. Der ÖAMTC warnt vor teils erheblichen Staus. Von Österreich Heute 28.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Samstag mit dem Auto in die Wiener Innenstadt zum Weihnachtseinkauf fahren will, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen. Ausgerechnet am ersten Adventsamstag sorgt eine Demonstration für eine stundenlange Ringsperre.

Wie der ÖAMTC informiert, findet am 28. November vor dem Parlament eine Kundgebung unter dem Motto "Männer gegen Gewalt an Frauen" statt. Ab etwa 11.30 Uhr wird der Ring zwischen der Oper und der Schottengasse gesperrt. Die Demonstration soll bis 16.30 Uhr dauern.

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Auf diesen Straßen drohen Staus

Mit teils erheblichen Verzögerungen müssen Autofahrer laut ÖAMTC vor allem auf folgenden Strecken rechnen: Zweierlinie zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße

Rund um den Schwarzenbergplatz und Karlsplatz

Rechte Wienzeile

Burggasse

Weitere Zufahrten in die Innenstadt

ÖAMTC rät zum Umstieg auf die U-Bahn

Wer zum Weihnachtseinkauf in die City möchte, sollte das Auto besser stehen lassen. Die Verkehrsexperten empfehlen, auf die U-Bahn umzusteigen.

Wer nicht unbedingt in die Innenstadt muss, kann über den Gürtel oder entlang des Donaukanals ausweichen. Doch auch dort müssen Autofahrer aufgrund des Weihnachtsverkehrs mit Verzögerungen rechnen.