Wer am Samstag mit dem Auto in die Wiener Innenstadt zum Weihnachtseinkauf fahren will, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen. Ausgerechnet am ersten Adventsamstag sorgt eine Demonstration für eine stundenlange Ringsperre.
Wie der ÖAMTC informiert, findet am 28. November vor dem Parlament eine Kundgebung unter dem Motto "Männer gegen Gewalt an Frauen" statt. Ab etwa 11.30 Uhr wird der Ring zwischen der Oper und der Schottengasse gesperrt. Die Demonstration soll bis 16.30 Uhr dauern.
Mit teils erheblichen Verzögerungen müssen Autofahrer laut ÖAMTC vor allem auf folgenden Strecken rechnen:
Zweierlinie zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße
Rund um den Schwarzenbergplatz und Karlsplatz
Rechte Wienzeile
Burggasse
Weitere Zufahrten in die Innenstadt
Wer zum Weihnachtseinkauf in die City möchte, sollte das Auto besser stehen lassen. Die Verkehrsexperten empfehlen, auf die U-Bahn umzusteigen.
Wer nicht unbedingt in die Innenstadt muss, kann über den Gürtel oder entlang des Donaukanals ausweichen. Doch auch dort müssen Autofahrer aufgrund des Weihnachtsverkehrs mit Verzögerungen rechnen.