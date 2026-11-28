i "U6-Fahrt ist besser als jeder Film", meint eine Userin auf Reddit. Denise Auer Kleine Glücksmomente "U6 besser als jeder Film": Das macht Wiener glücklich! Ob im Prater, fünf Minuten am Wasser – oder sogar Warten auf die U-Bahn: In einem Online-Forum verraten User, was sie an Wien lieben. Von Devlet Orhan 28.11.2026, 22:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So gerne die Wiener auch granteln und sich über Gott und die Welt beschweren, insgeheim haben sie doch so ihre Glücksmomente. Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das merkt auch eine 33-Jährige, die seit dem Sommer wieder in Wien lebt. Ihr wird bewusst, wie sehr sie einen guten Kaffee, Spaziergänge im Prater und den typisch Wiener Schmäh vermisst hat.

Was versüßt Wienern den Tag?

Besonders schön findet die Reddit-Userin jene Situationen, in denen jemand in der Bim einen trockenen Kommentar abgibt und die halbe Straßenbahn heimlich grinst. Auf der Internetplattform wollte sie deshalb wissen, welche Orte, Rituale oder skurrilen Kleinigkeiten anderen Wienern den Tag versüßen.

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U6-Fahrt besser als jeder Film

Für manche beginnt das Vergnügen bereits auf dem Weg durch die Stadt. Eine Fahrt mit der U6 an einem nebligen Tag oder bei Sonnenuntergang sei besser als jeder Film, schwärmt ein User. Auch die Aussicht aus der U1 auf der Strecke von Kagran zur Alten Donau begeistert: "So schön jedes Mal."

Neben dem Ausblick werden auch die praktischen Vorzüge des Stadtlebens geschätzt. Öffis, die im Vier-Minuten-Takt unterwegs sind, und ein Supermarkt an jeder Ecke zählen ebenfalls zu den genannten Annehmlichkeiten.

Der Charme der alten Häuser

Doch nicht nur die Infrastruktur kommt gut an. Auch die Architektur der Hauptstadt sorgt für Begeisterung. Ein Reddit-Nutzer erzählt, dass ihn vor allem die verwinkelten Straßen und unregelmäßig angeordneten Gebäude faszinieren.

Gerade das Unperfekte macht für ihn den Reiz aus. Dass in vielen Bezirken nicht alles wie mit dem Lineal gezogen aussieht, empfindet er als angenehm. Es habe eine Weile gedauert, bis ihm diese Besonderheit aufgefallen sei. Mittlerweile freue er sich jedes Mal darüber.

Kleine Auszeit vom Großstadttrubel

Wer dem hektischen Alltag entfliehen möchte, findet in Wien zahlreiche Möglichkeiten. Ausreiten im Prater und Spaziergänge durch die Weinberge zählen ebenso zu den genannten Favoriten wie Sommerabende beim Filmfestival am Rathausplatz. Auch neue Pop-up-Lokale auszuprobieren und gut essen zu gehen, gehört für manche dazu.

Ein persönlicher Rückzugsort eines Users liegt im Süden der Stadt: der Steg beim Filmteich im Kurpark Oberlaa. "Dort fünf Minuten sitzen, aufs Wasser schauen und die Ruhe genießen, das macht den Tag für mich immer ein Stück besser", heißt es in einem Kommentar.

Selbst der Wiener Grant macht glücklich

Dass ausgerechnet der berühmt-berüchtigte Wiener Grant Menschen einander näherbringen kann, zeigt eine weitere Antwort. Geschätzt werden vor allem jene Augenblicke, in denen sich wildfremde Menschen durch gemeinsames Granteln oder Lachen plötzlich miteinander verbunden fühlen.

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"Lächeln sieht man viel zu selten"

Manchmal braucht es aber weder einen besonderen Ort noch eine außergewöhnliche Unternehmung, um jemandem eine Freude zu bereiten. Ein Reddit-Nutzer bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt: "Ein Lächeln. Sieht man viel zu selten."