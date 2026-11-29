i Bei der "Nacht der Stille" im Stephansdom wechseln sich Bibellesungen, Musik auf Harfe und Querflöte sowie Momente der Stille ab. Katharina Schiffl Gebetsabend im Advent Promis laden im Wiener Stephansdom nun zum Gebet ein Karl Markovics, Christa Kummer und Max Müller nehmen am 30. November an der "Nacht der Stille" im Wiener Stephansdom teil. Der Eintritt ist frei. Von Devlet Orhan 29.11.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während in der Wiener Innenstadt der vorweihnachtliche Trubel herrscht, soll es im Stephansdom ganz still werden. Am Montag, dem 30. November, wird dort von 21 Uhr bis Mitternacht für den Frieden in der Welt gebetet.

Mit dabei sind zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Schauspieler Karl Markovics, Wissenschafterin, Theologin und Ex-ORF Moderatorin Christa Kummer sowie "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller lesen ihre Lieblingsstellen aus der Bibel und erzählen, was diese für sie bedeuten.

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Musik, Gebete und Momente der Stille

Auch "Furche"-Chefredakteurin Doris Helmberger und Theologin Gabriele Eder-Cakl wirken an dem Gebetsabend mit. Nach den Lesungen erklingen Instrumentalstücke auf Harfe und Querflöte, anschließend folgen jeweils zehn Minuten Stille.

Besucher haben zudem die Möglichkeit, persönliche Anliegen auf einen Zettel zu schreiben und diesen zum Altar zu bringen. Anschließend können sie einen Zettel mit ermutigenden Worten mit nach Hause nehmen.

Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Interessierte können während der Veranstaltung jederzeit kommen und gehen. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Organisiert wird die "Nacht der Stille" von der Akademie für Dialog und Evangelisation gemeinsam mit der Erzdiözese Wien und dem Wiener Stephansdom. Der Gebetsabend bildet zugleich den Auftakt zur Advent-Aktion "Stille schenken".

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Zehn Minuten am Tag für andere

Seit fünf Jahren lädt die Initiative dazu ein, täglich zehn Minuten innezuhalten und jenen Menschen Gutes zu wünschen, die es im Leben schwer haben. Die Aktion richtet sich an alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen betont den Wert solcher Momente: "Manchmal muss man innehalten, um weiterzukommen. Ein paar Minuten Stille können Wunder wirken."

"Entweder mit einem wohlwollenden und positiven Gedanken oder direkt an Gott gerichtet: Mit einem Dank oder einer Bitte für Menschen, die Hilfe brauchen, wird unser Denken und unser Handeln inspiriert und neu belebt", so die Initiatoren. Weitere Informationen gibt es unter www.stilleschenken.com.