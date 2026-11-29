i Österreich zählt bei Englisch zur Weltspitze. Doch ausgerechnet beim freien Sprechen haben viele Österreicher Schwierigkeiten. istock (Symbolbild) Weltweit auf Platz 2 Österreicher können Englisch – aber nicht sprechen Österreich glänzt im weltweiten Englisch-Ranking. Doch ausgerechnet beim Sprechen haben die Österreicher die größten Schwierigkeiten. Von Niklas Burger 29.11.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Englische Serien auf Netflix schauen, internationale Musik hören oder im Internet englische Texte lesen: Für viele Österreicher gehört das längst zum Alltag. Doch sobald sie selbst Englisch sprechen müssen, wird es offenbar schwieriger. Das zeigt der aktuelle EF English Proficiency Index (EPI) 2026.

Dabei kann sich Österreich im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen. Im weltweiten Ranking der Englischkenntnisse landet die Alpenrepublik auf dem hervorragenden zweiten Platz. Untersucht wurden die Englischkenntnisse von Erwachsenen aus insgesamt 117 Ländern und Regionen.

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Beim Sprechen hapert es gewaltig

Besonders spannend ist der Blick auf die einzelnen Sprachfähigkeiten. Während die Österreicher beim Lesen mit 630 Punkten und beim Hörverständnis mit 620 Punkten glänzen, schaut es beim aktiven Sprachgebrauch deutlich anders aus, hier wurden nur 548 Punkte erreicht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Österreicher grundsätzlich schlecht Englisch sprechen. Vielmehr zeigt die Auswertung, dass ihnen das Verstehen der Sprache deutlich leichter fällt als die aktive Anwendung.

Netflix schauen statt Englisch sprechen?

Eine mögliche Erklärung liefert unser Medienkonsum. Wer regelmäßig englischsprachige Serien schaut, Musik hört oder Beiträge im Internet liest, trainiert vor allem das Hör- und Leseverständnis. Was dabei oft zu kurz kommt, ist das eigene Sprechen. Denn eine englische Serie zu verstehen, ist etwas anderes, als spontan ein Gespräch auf Englisch zu führen.

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"Serien und Filme auf englisch zu schauen ist das perfekte Training für Lese- und Hörverständnis", erklärt Viktoria Pollak, Österreich-Chefin von EF Sprachreisen. Das aktive Sprechen erfordere hingegen eine andere Form der Übung. "Gerade das spontane Formulieren und das Finden der richtigen Worte brauchen regelmäßige Praxis", betont die Expertin.

Graz lässt Wien hinter sich

Auch innerhalb Österreichs gibt es interessante Unterschiede. Im Städtevergleich schafft es Graz vor Wien. Die Bundeshauptstadt liegt wiederum vor Linz.

Besonders im Berufsleben können gute Englischkenntnisse entscheidend sein. Internationale Besprechungen, Gespräche mit Geschäftspartnern oder Präsentationen verlangen oft mehr als bloßes Sprachverständnis.

Zwar können mittlerweile auch KI-Programme Texte übersetzen und bei Gesprächen helfen. Wer sich auf Englisch selbstbewusst ausdrücken kann, hat im direkten Austausch aber weiterhin Vorteile.