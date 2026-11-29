i Im Prater waren die Perchten los. Helmut Graf Gratis-Spektakel Grusel-Alarm – 200 Perchten poltern durch den Prater Schaurige Masken, zottelige Felle und laute Glocken: Rund 200 Perchten eroberten am Sonntag den Wintermarkt im Wiener Prater. Von Wien Heute 29.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo sonst bei Punsch, Glühwein und weihnachtlicher Musik Adventstimmung aufkommt, trieben am Sonntag (29.11.) schaurige Gestalten ihr Unwesen: Beim großen Perchtenlauf am Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien-Leopoldstadt zogen ab 17 Uhr rund 200 Höllengestalten durch den Prater.

Mit furchterregenden Masken, mächtigen Hörnern und lautem Glockengeläut sollen die Perchten nach altem Volksglauben die bösen Wintergeister vertreiben. Doch trotz ihres gruseligen Aussehens brauchen sich auch die kleinen Besucher nicht zu fürchten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Höllisches Treiben für die ganze Familie

Denn der Perchtenlauf im Wiener Prater ist bewusst familienfreundlich gestaltet: "Wir wollen die alten Bräuche auf eine familienfreundliche und unterhaltsame Weise zeigen – spannend und mitreißend, aber ohne Angst zu machen", erklärt Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger.

Mit dabei waren unter anderem die "Ybbstaler Schluchtenteufel", die "Odlwonga Feuerteifin", die "Black Demons Ardagger" und die "Haager Schlossteufel". Insgesamt eineinhalb Stunden lang dauerte das höllische Treiben bei freiem Eintritt am Riesenradplatz. Ab 19 Uhr sorgte dann die Band "Wurstfabrik" mit Austropop für Stimmung.

Perchtenlauf im Wiener Prater i ?

Weihnachtstruck rollt in den Prater

Nach den Höllengestalten stattet auch Santa Claus dem Wiener Prater einen Besuch ab: Am 15. Dezember rollt der berühmte Coca-Cola-Weihnachtstruck auf den Riesenradplatz. Um 16 Uhr startet das Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmachaktionen, um 17 Uhr soll der festlich beleuchtete Truck einfahren.

Auch am Heiligen Abend lohnt sich ein Besuch im Prater: Von 11 bis 16 Uhr findet eine Benefiz-Versteigerung statt. Unter anderem warten eine Jahreskarte für die Liliputbahn, ein Frühstück im Riesenrad und eine exklusive Backstage-Tour durch den Prater. Der gesamte Erlös kommt dem Verein "Ich bin aktiv – Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung" zugute.

Wintermarkt bis 6. Jänner geöffnet

Der Wintermarkt am Riesenradplatz hat noch bis 6. Jänner 2027 täglich geöffnet. Unter der Woche können Besucher von 12 bis 22 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr durch den Markt schlendern.

Auch zahlreiche Prater-Attraktionen sind – je nach Witterung – in der kalten Jahreszeit in Betrieb. Das Wiener Riesenrad, Madame Tussauds und die Winterburg haben ganzjährig geöffnet.