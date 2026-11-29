i Ein Arbeitnehmer bekam 11.000 Euro für 300 Überstunden. istock (Symbolbild) "Plusstunden" 300 Überstunden! Chef findet plötzlich einen Fehler 300 Überstunden hatte ein 44-Jähriger angesammelt. Als er nach seiner Kündigung Geld dafür verlangte, entdeckte sein Chef plötzlich einen Fehler. Von André Wilding 29.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viereinhalb Jahre lang arbeitete ein Angestellter bei einem Unternehmen in Liesing und leistete immer wieder Überstunden. Statt Geld bekam er dafür "Plusstunden" auf einem Zeitkonto gutgeschrieben.

Über die Jahre häuften sich die unbezahlten Überstunden schließlich zu stattlichen 300 Stunden. Dann wurde der 44-Jährige gekündigt. Sein Zeitguthaben sollte er innerhalb der Kündigungsfrist aufbrauchen. Als er stattdessen Geld für seine Überstunden wollte, fand der Arbeitgeber plötzlich einen Fehler im Zeiterfassungssystem.

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Juristin klärt auf

"Grundsätzlich ist es möglich, statt der Bezahlung von Überstunden Zeitausgleich zu vereinbaren", sagt AK Juristin Erna Adzemovic. "Allerdings nur dann, wenn der Arbeitnehmer einverstanden damit ist. Sonst müssen Überstunden ausbezahlt werden."

Auch für Zeitausgleich gebührt ein Überstundenzuschlag: Das heißt für eine Überstunde gibt es eineinhalb Stunden Zeitausgleich. "In den 300 ausständigen Plusstunden war dieser Zuschlag aber nicht enthalten", so Adzemovic.

Schließlich muss der Verbrauch von Zeitausgleich ebenso wie der Urlaub in gegenseitigem Einverständnis vereinbart werden. "Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht einseitig anordnen, dass der Arbeitnehmer seinen Zeitausgleich nimmt, wenn es ihm gerade in den Kram passt", so Adzemovic.

Geld statt Zeitausgleich

Nach der Kündigung wollte der Arbeitnehmer Geld für seine Überstunden statt Zeitausgleich. "Der Arbeitgeber weigerte sich mit der fadenscheinigen Ausrede, dass das Zeiterfassungssystem fehlerhaft sei. Plötzlich hatte der Arbeitnehmer statt 300 Plusstunden angeblich 180 Minusstunden", so Adzemovic.

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Zum Glück hatte der Arbeitnehmer einen Ausdruck der Zeitaufzeichnungen der letzten drei Monate, auf dem auch der Saldo der Plusstunden der vergangenen Jahre vermerkt war. Adzemovic: "So konnte die Arbeiterkammer für den Arbeitnehmer die ausständigen 11.000 Euro für die 300 bislang unbezahlten Überstunden erfolgreich einfordern."

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