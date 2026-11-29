i ? Unfall am Cobenzl Autofahrer lässt verletzten 18-Jährigen einfach zurück Ein Driftmanöver endete in der Nacht auf Sonntag am Cobenzl mit einem Unfall. Der Lenker flüchtete, ein verletzter 18-Jähriger blieb zurück. Von André Wilding 29.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einem öffentlichen Parkplatz am Cobenzl ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 01.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mitfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Erhebungen dürfte ein bislang unbekannter Lenker mit einem weiteren Mitfahrer und dem 18-Jährigen auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sein.

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Dabei soll der Lenker versucht haben, mit dem Fahrzeug zu driften. In weiterer Folge fuhr er geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und kollidierte mit dieser ungebremst.

Ermittlungen laufen

Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten der bislang unbekannte Lenker sowie der weitere Mitfahrer zu Fuß und ließen den verletzten 18-Jährigen an der Unfallstelle zurück.

Der junge Mann wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit dem Verdacht auf eine Armfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ermittlungen zur Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers sind im Gange.