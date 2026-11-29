Auf einem öffentlichen Parkplatz am Cobenzl ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 01.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mitfahrer verletzt wurde.
Nach ersten Erhebungen dürfte ein bislang unbekannter Lenker mit einem weiteren Mitfahrer und dem 18-Jährigen auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sein.
Dabei soll der Lenker versucht haben, mit dem Fahrzeug zu driften. In weiterer Folge fuhr er geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und kollidierte mit dieser ungebremst.
Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten der bislang unbekannte Lenker sowie der weitere Mitfahrer zu Fuß und ließen den verletzten 18-Jährigen an der Unfallstelle zurück.
Der junge Mann wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit dem Verdacht auf eine Armfraktur in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen zur Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers sind im Gange.