i Ein Mann verständigte den Notruf der Berufsrettung Wien und gab an, Hilfe zu benötigen. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) Er wählte den Notruf Schuss-Alarm in Wien! Polizei findet schlafenden Mann Schussähnliche Geräusche lösten in Wien einen Polizeieinsatz aus. In der Wohnung entdeckten die Beamten einen schlafenden Mann (32) – und Drogen. Von André Wilding 29.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mann verständigte am Samstag gegen 03.45 Uhr den Notruf der Berufsrettung Wien und gab an, Hilfe zu benötigen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, öffnete jedoch niemand die Wohnungstüre.

Da der Mann auch auf mehrmalige Anrufe auf seinem Mobiltelefon nicht mehr reagierte, wurde zusätzlich die Polizei verständigt. Plötzlich konnten die Sanitäter aus dem Inneren der Wohnung schussähnliche Geräusche hören.

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Schussähnliches Geräusch

Da eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnungstüre durch die in der Zwischenzeit eingetroffenen Beamten geöffnet. Im Zuge dessen war erneut ein schussähnliches Geräusch zu hören.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten einen 32-Jährigen schlafend auf einer Couch vorfinden. Der Mann wirkte stark beeinträchtigt und desorientiert. Darüber hinaus stellten die Beamten eine größere Menge an Suchtmitteln fest.

Marihuana und Kokain sichergestellt

Der 32-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Abklärung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die schussähnlichen Geräusche dürften vermutlich durch einen Glasgegenstand verursacht worden sein, der auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt worden war. Der Herd war dabei auf die höchste Stufe eingestellt.

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In diesem Zusammenhang konnten mehrere Glasscherben am Boden der Wohnung festgestellt werden. Insgesamt wurden 403 Gramm Marihuana und 86 Gramm Kokain sichergestellt. Der 32-Jährige aus Österreich wurde vorläufig festgenommen und zur Anzeige gebracht.