i Eines der Autos blieb auf dem Dach liegen. LPD Wien Heftiger Unfall in Wien Auto überschlägt sich – 3 Verletzte bei Crash auf A23 Auf der A23 krachten zwei Autos zusammen. Ein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drei Personen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Unfall auf der A23 in Wien: Bei einem Crash zweier Autos wurden am Sonntag gegen 4.30 Uhr drei Menschen verletzt. Zudem wurde einem 31-jährigen Pkw-Lenker der Führerschein abgenommen. Er war betrunken unterwegs.

Nach ersten Erhebungen fuhr ein 22-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen der Südosttangente (A23) Kurz vor der Abfahrt Hirschstetten wollte er auf den Verzögerungsstreifen wechseln. Zur selben Zeit fuhr dort ein 31-Jähriger mit seinem Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

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Fahrzeug überschlug sich

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 22-Jährigen zunächst nach links gegen die Betonleitwand geschleudert. Anschließend geriet das Fahrzeug nach rechts und prallte nach der Abfahrt gegen die dortige Leitschiene.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. LPD Wien

Auch das Auto des 31-Jährigen geriet außer Kontrolle. Es fuhr auf den mittig gelegenen Randstein und krachte frontal gegen einen Anpralldämpfer. Danach kam der Wagen nach rechts ab, überschlug sich und prallte gegen eine Leitschiene sowie einen Lichtmast. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Beifahrerin musste ins Krankenhaus

Neben dem 31-jährigen Lenker befand sich auch eine 32-jährige Frau im Auto. Die Berufsrettung Wien versorgte die Beifahrerin zunächst vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Bei einem Alkomattest stellte die Polizei beim 31-Jährigen einen Atemalkoholgehalt von 0,8 Promille fest. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.