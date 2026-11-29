i Die Bluttat ereignete sich in Wien-Floridsdorf. APA-Images / APA / FLORIAN WIESER Ex-Freundin legt Geständnis ab Mann in Wien erstochen – Polizei enthüllt neue Details Nach der Bluttat an einem 35-Jährigen in Wien-Floridsdorf hat seine Ex-Freundin ein Geständnis abgelegt. Das Tatmotiv dürften Streitigkeiten sein. Von André Wilding 29.11.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie "Heute" berichtete, wurde am Freitag gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ein 35-jähriger Mann tot aufgefunden.

Seine ehemalige Lebensgefährtin befand sich ebenfalls in der Wohnung und öffnete den Beamten blutverschmiert die Tür.

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Widersprüchliche Angaben

Bei der ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsgruppe Leib/Leben, führt seither die Ermittlungen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag führten die Ermittler jeweils eine Einvernahme der Frau durch.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Im Verlauf der Einvernahme zeigte sich die 31-Jährige aus Polen geständig. Die Frau wird im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht

Messer sichergestellt

Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist von Fremdverschulden auszugehen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.

Die Bilder des Tages i ?

Hintergrund der Tat dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Angaben der 31-Jährigen wiederkehrende Streitigkeiten in der Vergangenheit gewesen sein