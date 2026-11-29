Wie "Heute" berichtete, wurde am Freitag gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ein 35-jähriger Mann tot aufgefunden.
Seine ehemalige Lebensgefährtin befand sich ebenfalls in der Wohnung und öffnete den Beamten blutverschmiert die Tür.
Bei der ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsgruppe Leib/Leben, führt seither die Ermittlungen.
Sowohl am Samstag als auch am Sonntag führten die Ermittler jeweils eine Einvernahme der Frau durch.
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Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
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Im Verlauf der Einvernahme zeigte sich die 31-Jährige aus Polen geständig. Die Frau wird im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht
Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist von Fremdverschulden auszugehen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.
Hintergrund der Tat dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Angaben der 31-Jährigen wiederkehrende Streitigkeiten in der Vergangenheit gewesen sein