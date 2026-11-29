i Die Polizei konnte die drei Personen festnehmen. iStock Dealer im Visier Kokain und Heroin – Polizei zerschlägt Drogenhandel Für drei Verdächtige klickten in Wien-Favoriten die Handschellen. Die Polizei stellte Kokain, Heroin und Tausende Euro Bargeld sicher. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drogen-Coup in Wien! Bei einer Streife auf der Mariahilfer Straße wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Freitag gegen 18.15 Uhr auf einen 26-Jährigen aufmerksam. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin genauer unter die Lupe und stellten ihn unter Observation.

Dabei gelang es den Ermittlern, eine Wohnung im 10. Wiener Gemeindebezirk ausfindig zu machen. Dort beobachteten sie wenig später einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel zwischen dem 26-Jährigen und einem 21-Jährigen.

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Doch damit nicht genug: Die Beamten konnten anschließend auch verfolgen, wie sich der 21-Jährige mit einer 22-Jährigen traf und es zwischen den beiden ebenfalls zu einer Übergabe von Suchtmitteln kam.

Drei Verdächtige festgenommen

Aufgrund der Beobachtungen griffen die Polizisten ein und hielten alle drei Personen an. Der 26-Jährige zeigte sich kooperativ und übergab den Beamten weiteres Suchtmittel, das er bei sich hatte. Anschließend wurde auch die zuvor ausgeforschte Wohnung durchsucht.

Bei der Kontrolle des 21-Jährigen kam eine weitere Ungereimtheit ans Licht: Er wies sich mit gefälschten Dokumenten aus. Zudem stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

Alle drei Verdächtigen – der 26-Jährige, der 21-Jährige und die 22-Jährige, allesamt serbische Staatsangehörige – wurden vorläufig festgenommen.

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Kokain und Heroin sichergestellt

Bei der Amtshandlung machten die Beamten auch eine beachtliche Sicherstellung. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Euro Bargeld sowie 7,9 Gramm Kokain und 101,5 Gramm Heroin beschlagnahmt.