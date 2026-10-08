i Blutbad in Kramatorsk. Reuters Blutbad in Kramatorsk 33 Tote bei russischen Angriffen auf Linienbusse Bei russischen Angriffen auf zwei Linienbusse in der Ukraine wurden mindestens 33 Menschen getötet. In nur zwei Tagen starben mindestens 65 Menschen. Von Nick Wolfinger 08.10.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei russischen Angriffen auf zwei Linienbusse in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind am Donnerstag mindestens 33 Menschen getötet worden. Weitere 18 wurden verletzt. Nach ukrainischen Behördenangaben traf eine russische Gleitbombe eine Straße und setzte die Busse in Brand.

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Donezk von zwölf Toten und einem getroffenen Bus berichtet. Wenig später wurde die Zahl der Todesopfer auf 33 korrigiert. Auf veröffentlichten Bildern sind leblose Körper, Trümmer und ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen.

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Busverkehr nach Angriff eingestellt

Militärgouverneur Wadym Filaschkin verurteilte die Angriffe scharf und rief die verbliebenen Bewohner der Region auf, sich in Sicherheit zu bringen. Wegen der verschlechterten Sicherheitslage wurde der öffentliche Nahverkehr in Kramatorsk und der benachbarten Stadt Slowjansk eingestellt.

Mehr als 60 Tote in nur zwei Tagen

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte Russland die Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei wurden laut ukrainischen Behörden 32 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Zusammen mit den Todesopfern in Kramatorsk starben damit innerhalb von zwei Tagen mindestens 65 Menschen.

Besonders schwer traf es die Stadt Pryluky, wo eine russische Rakete ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstörte. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben, darunter mehrere Kinder. Auch die Hauptstadt Kiew und andere ukrainische Städte wurden angegriffen.

Selenskyj fordert mehr Unterstützung

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj setzte Russland bei der Angriffswelle 70 Raketen ein, von denen die ukrainische Luftabwehr 39 abfangen konnte. In fünf Regionen musste wegen der Schäden an der Energieinfrastruktur teilweise der Strom abgeschaltet werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ukraine fordert angesichts der anhaltenden Angriffe dringend zusätzliche Flugabwehrsysteme, um ihre Städte und die Zivilbevölkerung besser schützen zu können.