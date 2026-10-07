i Russland hat die Ukraine mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff überzogen. Reuters Mindestens elf Tote An Putins Geburtstag – massiver Luftangriff auf Ukraine Russland hat die Ukraine mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff überzogen. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens elf Menschen getötet. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff überzogen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden mindestens elf Menschen getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Nach Angaben Selenskyjs feuerte Russland insgesamt rund 70 Raketen ab. Hinzu kamen zahlreiche Drohnen. Eines der Hauptziele sei die ukrainische Energieinfrastruktur gewesen. "Die Russen wollten schmerzhaft und demonstrativ zuschlagen", erklärte Selenskyj über Telegram.

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Ballistische Raketen als größte Bedrohung

Die ukrainische Luftwaffe meldete unter anderem 130 Drohnen und 48 Marschflugkörper sowie den Einsatz ballistischer Raketen. Insgesamt seien 161 Flugkörper beziehungsweise Drohnen abgefangen oder unschädlich gemacht worden. Besonders betroffen waren die Regionen Kiew, Poltawa, Dnipropetrowsk und Charkiw.

Selenskyj bezeichnete ballistische Raketen weiterhin als größte Bedrohung und forderte zusätzliche Luftabwehrsysteme für sein Land.

Bilder: "Geburtstagsgeschenk für Putin" – Massiver Raketen- und Drohnenangriff auf Kiew i ?

Wohnhaus von Rakete getroffen

Schwere Folgen hatte der Angriff unter anderem in Pryluki im Gebiet Tschernihiw. Dort traf eine Rakete ein mehrstöckiges Wohngebäude. Auch aus anderen Teilen der Ukraine wurden Tote, Verletzte und Schäden gemeldet.

In Kiew kamen Menschen ums Leben. Darüber hinaus wurden Industrieanlagen und Verkehrsinfrastruktur in mehreren Städten beschädigt. Selenskyj hatte bereits am Vorabend vor einem größeren russischen Angriff gewarnt.

Während der Attacke waren in Kiew zahlreiche Explosionen zu hören. Ein Reporter des "Kyiv Independent" schilderte die Situation: "Die Raketen schlagen eine nach der anderen ein. Soweit ich zählen kann, sind es mindestens zehn bis zwölf Explosionen. In der Innenstadt ist es ziemlich laut".

Angriff an Putins Geburtstag

Der massive Angriff erfolgte am 74. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland bestätigte einen groß angelegten Angriff, erklärte jedoch, Ziele der ukrainischen Rüstungsindustrie ins Visier genommen zu haben.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien Rüstungsbetriebe in Kiew und weiteren Regionen angegriffen worden. Dazu sollen auch Standorte des ukrainischen Unternehmens Fire Point gehören, das Drohnen und Marschflugkörper vom Typ Flamingo produziert.

Ukrainische Rakete im Fokus

Selenskyj hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass die Ukraine erstmals eine im eigenen Land produzierte ballistische Rakete von Fire Point im Kampf eingesetzt habe.

Nach seinen Angaben arbeitet das Unternehmen außerdem an einer FP-9-Rakete mit größerer Reichweite. Diese solle bis zum Herbst fertiggestellt werden und auch Moskau erreichen können.