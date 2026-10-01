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Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj machte den ersten Kampfeinsatz der ballistischen Rakete FP-7 am 1. Oktober öffentlich.
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj machte den ersten Kampfeinsatz der ballistischen Rakete FP-7 am 1. Oktober öffentlich.
X/Wolodymyr Selenskyj
Typ FP-7

Ukraine meldet ersten Kampfeinsatz von Eigenbau-Rakete

Die Ukraine hat erstmals ihre selbst entwickelte ballistische Rakete FP-7 im Krieg eingesetzt. Selenskyj kündigt nun mehr Produktion an.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
01.10.2026, 21:44
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Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erstmals ihre selbst entwickelte taktische ballistische Rakete FP-7 im Krieg gegen Russland eingesetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj machte den Kampfeinsatz am Donnerstag öffentlich.

Auf X veröffentlichte der ukrainische Präsident ein Video und schrieb dazu: "Ukrainische taktische ballistische Rakete FP-7. Erster Kampfeinsatz. Als Nächstes: Produktion!"

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Weitere Angaben zum Einsatz machte Selenskyj zunächst nicht. Offen blieb damit auch, wo die Rakete eingesetzt wurde und welches Ziel getroffen worden sein soll.

250 Kilometer Reichweite

Entwickelt wird die FP-7 vom ukrainischen Rüstungsunternehmen Fire Point. Die Firma hatte die ersten Kampfeinsätze ihrer ballistischen Rakete zuvor mehrfach verschoben.

Auf seiner Website beschreibt Fire Point die FP-7 als bodengestützte ballistische Rakete, die einen rund 200 Kilo schweren Sprengkopf bis zu 250 Kilometer weit schießen kann.

red,01.10.2026, 21:44
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