Ukraine meldet ersten Kampfeinsatz von Eigenbau-Rakete

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erstmals ihre selbst entwickelte taktische ballistische Rakete FP-7 im Krieg gegen Russland eingesetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj machte den Kampfeinsatz am Donnerstag öffentlich.
Auf X veröffentlichte der ukrainische Präsident ein Video und schrieb dazu: "Ukrainische taktische ballistische Rakete FP-7. Erster Kampfeinsatz. Als Nächstes: Produktion!"
Weitere Angaben zum Einsatz machte Selenskyj zunächst nicht. Offen blieb damit auch, wo die Rakete eingesetzt wurde und welches Ziel getroffen worden sein soll.
Entwickelt wird die FP-7 vom ukrainischen Rüstungsunternehmen Fire Point. Die Firma hatte die ersten Kampfeinsätze ihrer ballistischen Rakete zuvor mehrfach verschoben.
Auf seiner Website beschreibt Fire Point die FP-7 als bodengestützte ballistische Rakete, die einen rund 200 Kilo schweren Sprengkopf bis zu 250 Kilometer weit schießen kann.