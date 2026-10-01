i Auf russischen "Geran"-Drohnen tauchen auffällige Metallstäbe auf. Nun ist klar, was hinter den rätselhaften "Schnurrhaaren" steckt. t/serhii_flash Auffällige Änderung Rätsel um neue "Schnurrhaare" auf Russlands Drohnen Auf russischen "Geran"-Drohnen tauchen auffällige Metallstäbe auf. Nun ist klar, was hinter den rätselhaften "Schnurrhaaren" steckt. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf russischen Angriffsdrohnen ist zuletzt ein ungewöhnliches Detail aufgefallen: An der Vorderseite einiger "Geran"-Drohnen ragen lange Metallstäbe hervor. Wegen ihres Aussehens wurden sie rasch als "Schnurrhaare" bezeichnet. Zunächst war unklar, welchem Zweck die auffällige Konstruktion dient.

Die ungewöhnlichen Bauteile sorgten für Spekulationen darüber, ob dahinter möglicherweise Sensoren oder eine komplizierte neue Technik stecken könnten. Inzwischen gibt es dazu eine deutlich simplere Erklärung.

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Wie der ukrainische Technologieberater Serhii "Flash" Beskrestnov auf Telegram und Facebook erklärte, handelt es sich bei den "Schnurrhaaren" um einen gewöhnlichen mechanischen Zünder.

Der Aufbau sei denkbar einfach. Im Inneren befinden sich laut Beskrestnov eine Metallröhre und ein Metallstab. Berührt die Konstruktion ein Hindernis, entsteht ein Kontakt – dadurch wird der Befehl zur Explosion ausgelöst.

Komplizierte Elektronik steckt demnach nicht dahinter. "Alles ist mechanisch einfach, keine Sensoren oder komplizierten Detektoren", erklärte Beskrestnov übersetzt.

Damit ist das Rätsel um das ungewöhnliche Aussehen der Drohnen vorerst gelöst. Was zunächst wie eine neue Sensorik wirkte, soll tatsächlich ein vergleichsweise simpler mechanischer Auslösemechanismus sein. Die Metallstäbe dienen demnach dazu, bei Kontakt den Zünder auszulösen.