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Oberst Markus Reisner bei einem Auftritt in der ZIB2.
Oberst Markus Reisner bei einem Auftritt in der ZIB2.
Screenshot ORF
Operation Vivaldi

Fläche so groß wie Wien! Ukraine drängt Russen zurück

Bei Lyman hat die Ukraine russische Nachschubwege mit Drohnen blockiert und Gelände zurückgewonnen. Mehrere Ortschaften sollen befreit worden sein.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
28.09.2026, 17:59
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Die Ukraine hat bei Lyman Gelände von rund 420 km² – etwa die Größe Wiens – zurückgewonnen. Bei der Operation "Vivaldi" griff sie russische Nachschubwege und Drohnenstellungen an. Erst danach rückten kleine ukrainische Sturmtrupps vor.

Oberst Markus Reisner beschreibt in seiner neuen Analyse für das Bundesheer, wie die Ukraine mit monatelanger Vorbereitung Drohnen und elektronische Kampfführung in dem Gebiet bündelte.

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Ein entscheidender Faktor auf einem "gläsernen Gefechtsfeld", auf dem große Verbände kaum unbemerkt vorrücken können.

"Operation Vivaldi" wird zum Albtraum für Putin
Lyman liegt nördlich des Festungsgürtels der Städte Druschkiwka–Kramatorsk–Slowjansk. Die Grafik zeigt den ungefähren Frontverlauf in dieser Region.
Lyman liegt nördlich des Festungsgürtels der Städte Druschkiwka–Kramatorsk–Slowjansk. Die Grafik zeigt den ungefähren Frontverlauf in dieser Region.
ISW

Unmöglich ist es jedoch nicht: "Die Ukraine hat mit der Operation Vivaldi Raum Lyman gezeigt, dass ein Angriffsmanöver trotzdem erfolgreich sein kann."

Ukrainische Soldaten töten an Front für den Highscore

Nach Reisners Darstellung griffen ukrainische "Hornet"-Drohnen russisch kontrollierte Flussübergänge an und erschwerten so den Nachschub. "Baba Yaga"- und "Vampire"-Drohnen setzten dann an wichtigen Punkten angriffsfähige Bodenroboter ab.

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Auch russische Drohnenstellungen, besonders des Eliteverbands "Rubicon", sowie Munitionsdepots und Startplätze wurden angegriffen. Als die Versorgung der russischen Angriffsspitzen unterbrochen war, stießen ukrainische Sturmtrupps in kleinen Gruppen vor und brachen den russischen Widerstand.

So schildert es der Offizier. Er winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Europa: "Daraus sollten moderne Streitkräfte lernen."

Reisner bewertet die Geländegewinne zwar als bedeutenden taktischen Erfolg, ein größerer Durchbruch gelang jedoch nicht: Russland konnte hinter dem Fluss Zherebets vorerst eine neue Verteidigungslinie aufbauen.

red,Akt. 28.09.2026, 18:16, 28.09.2026, 17:59
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