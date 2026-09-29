Explosionen in Kiew – Russland startet neue Angriffe

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Dienstagmorgen erneut mehrere Explosionen zu hören. Während des Luftalarms war die Flugabwehr aktiv. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj konnte die Ukraine dabei auch ballistische Raketen abwehren.
Selenskyj dankte den USA und Norwegen für das Flugabwehrsystem NASAMS sowie Deutschland und Frankreich für ihre Unterstützung. Weitere Pakete für die Luftabwehr seien wichtig. Zugleich warf er Russland eine Eskalation vor.
Nach Angaben Selenskyjs wurden in Kiew unter anderem Daten- und Geschäftszentren sowie Wohnhäuser getroffen. Bürgermeister Witali Klitschko meldete Schäden in mehreren Teilen der Hauptstadt. In Solomjanka wurde ein Verwaltungsgebäude getroffen, Raketentrümmer fielen in den Hof eines Wohnhauses. Auch ein Gebäude einer Bildungseinrichtung wurde getroffen.
Auch die Region Odessa war betroffen. Dort wurden laut Selenskyj eine Bildungseinrichtung und ein Studierendenwohnheim angegriffen. Zudem seien zwei ausländische Schiffe getroffen worden.
Insgesamt waren in der Nacht neun Regionen Ziel russischer Angriffe. Beschädigt wurden demnach Energieobjekte, zivile Unternehmen und Wohnhäuser.