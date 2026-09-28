i Russische Angriffe haben in mehreren Teilen der Ukraine mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Dutzende weitere wurden verletzt. Reuters Drohne trifft Markt Angriffswelle auf Ukraine fordert mindestens fünf Tote Russische Angriffe haben in mehreren Teilen der Ukraine mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Dutzende weitere wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Serie russischer Angriffe hat in mehreren Teilen der Ukraine Tote und zahlreiche Verletzte gefordert. Mindestens fünf Menschen kamen am Sonntag ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Westlich von Kiew traf eine Drohne einen Markt in einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt. Nach Angaben der Behörden starben dabei zwei Menschen, rund zehn weitere wurden verletzt.

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Tote in Sumy und Charkiw

Auch aus dem Norden und Nordosten des Landes wurden Todesopfer gemeldet. In Sumy kamen laut dem regionalen Gouverneur Oleh Hryhorow zwei Menschen durch Gleitbomben ums Leben.

In Charkiw wurde ein Autofahrer bei einem Drohneneinschlag getötet. Bürgermeister Ihor Terechow zufolge wurden in der Stadt insgesamt 35 Menschen verletzt. Zunächst hatte er von 29 Verletzten nach einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus berichtet. Unter ihnen waren zehn Minderjährige.

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Neun Verletzte in Kiew

Auch die Hauptstadt selbst wurde getroffen. Bürgermeister Witali Klitschko meldete neun Verletzte. Beschädigt wurden demnach unter anderem Hochhäuser, Datenzentren sowie ein Gebäude, das vom saudi-arabischen Botschafter als Residenz genutzt wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Angriffe auf zivile Ziele auf der Plattform X als Terrorismus.