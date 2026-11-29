i Omar Yaghi mit seiner Wasser-Maschine – noch ist es ein Prototyp. Atoco Wie im Science-Fiction-Film 4.000 Liter am Tag! Maschine holt Wasser aus der Luft Was bisher völlig absurd klang, wird Realität. Neue Maschinen gewinnen Wasser direkt aus der Luft. Erste Kunden haben bereits zugeschlagen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es klingt wie eine Erfindung aus "Star Wars": Selbst aus trockener Wüstenluft lässt sich Wasser gewinnen. Die Unternehmen Atoco aus Kalifornien und Ahbstra aus London arbeiten daran, entsprechende Maschinen auf den Markt zu bringen. Die Forschung dahinter wurde 2025 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet.

"Die Leute haben Parallelen zum Film 'Dune' gezogen, in dem es diese riesigen Maschinen zur Wassergewinnung gibt – und genau das ist es", erklärt Ahbstra-Chef Hashem Arouzi gegenüber CNBC.

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Winzige Schwämme saugen Wasser aus der Luft

Das Geheimnis sind sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs), berichtet CNBC. Diese Materialien funktionieren wie winzige Schwämme. Sie fangen Wassermoleküle aus der Luft ein, die anschließend freigesetzt und als flüssiges Wasser gesammelt werden.

Ein einziges Gramm des Materials kann eine innere Oberfläche von mehr als 10.000 Quadratmetern aufweisen. Das entspricht rund 40 Tennisplätzen. "Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die Atmosphäre sechsmal so viel Wasser enthält wie alle Flüsse der Welt zusammen", erklärt Arouzi.

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Bis zu 4.000 Liter Wasser täglich

Atoco entwickelt derzeit zwei Varianten der Maschine. Eine davon soll unabhängig vom Stromnetz mithilfe von Sonnen- oder Abwärme täglich rund 1.000 Liter Trinkwasser gewinnen. Eine größere Industrieanlage soll sogar 4.000 Liter pro Tag liefern können.

Besonders interessant ist die Technologie für Rechenzentren. Diese verbrauchen enorme Mengen Wasser zur Kühlung ihrer Server. Gleichzeitig entsteht dort jene Abwärme, die zur Wassergewinnung genutzt werden könnte.

Erste Kunden haben bereits zugeschlagen

Auf den von Trockenheit geplagten Balearen hat Ahbstra laut CNBC bereits zehn Geräte vorab verkauft. Unter den Käufern befinden sich ein Restaurantbesitzer, ein Architekt und mehrere Villenbesitzer.

Die Maschine soll täglich 500 Liter Wasser liefern. Der Preis ist allerdings gesalzen: 150.000 britische Pfund kostet ein Gerät. Innerhalb der kommenden zwölf bis 18 Monate will das Unternehmen den Preis halbieren.

"Die ersten sind immer die teuren", sagt Arouzi im Vergleich mit den ersten Autos vor 150 Jahren. Langfristig könnten die Maschinen seiner Ansicht nach ebenso selbstverständlich werden wie Klimaanlagen oder Wärmepumpen.

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Experte warnt vor "Wasserbankrott"

Angesichts der weltweiten Wasserknappheit spricht UN-Wasserexperte Kaveh Madani bereits von einem "Wasserbankrott". Neue Wasserquellen allein würden allerdings nicht ausreichen, solange der Verbrauch weiter steigt.

Auch Karina Barquet vom Stockholmer Umweltinstitut mahnt zur Vorsicht: "Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einer Technologie, die Wasser produzieren kann, und einer Technologie, die Wassersicherheit schafft."

Die Erfindung könnte einzelne Haushalte unabhängiger machen. Grundlegende Probleme wie Wasserverschmutzung oder der hohe Verbrauch in der Landwirtschaft und Industrie bleiben aber bestehen.