i Österreich steht am Virgiliustag eine frostige Wetterlage bevor – ob die Bauernregel damit auch einen kalten März ankündigt, bleibt offen. iStock/ Elmar Gubisch Wetterorakel warnt Große Prognose: So lange soll es jetzt frieren Am 27. November entscheidet laut Bauernregel das März-Wetter. Österreich friert – doch hält der alte Spruch, was er verspricht? Von Heute Life 25.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine alte Bauernregel sorgt Ende November für Spannung: "Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss." Am Freitag, dem 27. November, könnte die überlieferte Wetterweisheit tatsächlich zutreffen. Denn Österreich steht eine frostige Nacht und ein eisiger Morgen bevor. Müssen wir uns deshalb im März auf einen späten Wintereinbruch einstellen?

Frost in Österreich: Bauernregel könnte sich erfüllen

Der Spätherbst zeigt sich von seiner winterlichen Seite. In vielen Teilen Österreichs sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria startet der Freitag, 27. November, in den meisten Regionen mit zahlreichen Wolken. Im Norden und ganz im Süden können zunächst noch letzte Schneeflocken fallen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung zunehmend auf, zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein.

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Besonders kalt wird es in der Früh: Die Temperaturen liegen österreichweit zwischen minus sieben und null Grad. Auch tagsüber bleibt es ungemütlich. Die Höchstwerte erreichen lediglich minus zwei bis plus drei Grad. Der Wind weht meist schwach, im Osten zeitweise mäßig aus Nordwest.

Damit stehen die Zeichen auf Frost. Die entscheidende Voraussetzung der alten Virgilius-Bauernregel wäre also erfüllt.

Was der Frost für den März bedeuten soll

Wer der Bauernregel Glauben schenkt, muss sich demnach auch im März auf eisige Temperaturen und einen möglichen Kälterückfall einstellen. Der Frost Ende November wäre dann ein Vorbote dafür, dass der Winter im Frühjahr noch einmal zurückkehrt.

Wer war der heilige Virgilius? Der Name des Lostags geht auf Virgilius von Salzburg zurück. Der irische Gelehrte wirkte ab etwa 767 als Bischof in Salzburg und starb am 27. November 784. Bekannt wurde er unter anderem durch einen theologischen Konflikt mit dem Missionar Bonifatius. Im Jahr 1233 wurde Virgilius heiliggesprochen. Sein Gedenktag fällt auf seinen Todestag.

Doch wie viel ist an dieser Vorhersage tatsächlich dran? Eine konkrete Prognose für den März lässt sich aus der aktuellen Wetterlage jedenfalls nicht ableiten. Die derzeitigen Wettermodelle geben lediglich einen Ausblick auf die kommenden Tage. Was in mehreren Monaten passiert, bleibt offen.

Wie verlässlich ist die alte Wetterweisheit?

Bauernregeln beruhen auf jahrhundertelangen Beobachtungen und Erfahrungen aus der Landwirtschaft. Bestimmte Wetterlagen an einzelnen Gedenktagen wurden mit späteren Entwicklungen in Verbindung gebracht. Viele dieser Sprüche haben sich bis heute gehalten.

Aus meteorologischer Sicht sind solche Langfristregeln allerdings mit Vorsicht zu genießen. Zwischen dem Virgiliustag Ende November und dem März liegen rund vier Monate. In dieser Zeit können sich Wetterlagen mehrfach verändern. Ein einzelner Frosttag erlaubt daher keine seriöse Vorhersage für das Frühjahr.

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Hinzu kommt der Klimawandel: Historische Wettermuster verändern sich, weshalb alte Erfahrungswerte nicht ohne Weiteres auf die heutigen klimatischen Bedingungen übertragen werden können.