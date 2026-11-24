i Zwischen Sonne und Erde liegen fast 150 Millionen Kilometer. Das Licht benötigt für diesen Weg mehr als 8 Minuten. (Grafik nicht im Maßstab) NASA Finsternis kommt erst später Die Sonne könnte weg sein – ohne dass wir es merken Unglaublich, aber wahr: Würde die Sonne plötzlich verschwinden, wäre es auf der Erde noch mehr als acht Minuten hell. Dahinter steckt die Physik. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es klingt wie ein Science-Fiction-Film: Die Sonne verschwindet plötzlich – doch auf der Erde scheint sie zunächst einfach weiter! Rund acht Minuten und 19 Sekunden lang würden wir von dem Ereignis nichts sehen. Erst dann erreichte uns der letzte Sonnenstrahl. Der Grund ist eine erstaunliche Eigenschaft des Lichts.

Zwischen Sonne und Erde liegen im Durchschnitt rund 149,6 Millionen Kilometer. Selbst Licht, das sich mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegt, braucht für diese Strecke etwa 499 Sekunden. Deshalb sehen wir die Sonne am Himmel niemals so, wie sie genau jetzt aussieht, sondern immer mit gut acht Minuten Verspätung.

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Würde der Stern in einem rein theoretischen Szenario schlagartig verschwinden, wäre das auf der Erde zunächst unsichtbar. Erst nach Ablauf dieser Zeit würde der Himmel ohne Sonnenlicht auskommen müssen – auf der Tagseite würde es dunkel.

Auch die Schwerkraft wäre verzögert

Überraschend: Nicht einmal die Erdbewegung würde sich im selben Augenblick ändern. Nach Einsteins Relativitätstheorie breiten sich Änderungen des Gravitationsfeldes ebenfalls höchstens mit Lichtgeschwindigkeit aus.

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Erst nach gut acht Minuten würde sich also bemerkbar machen, dass die Anziehungskraft der Sonne fehlt.

Das ist allerdings nur ein Gedankenexperiment. Die Sonne kann nicht einfach von einer Sekunde auf die andere verschwinden.

Manchmal sind es mehr als acht Minuten

Die 8 Minuten und 19 Sekunden sind ein Mittelwert. Weil die Erde auf einer leicht elliptischen Bahn kreist, schwankt ihr Abstand zur Sonne. Anfang Jänner ist die Lichtstrecke kürzer, Anfang Juli länger. Die Reisezeit liegt deshalb ungefähr zwischen 8 Minuten 11 Sekunden und 8 Minuten 27 Sekunden.

Der Blick zum Himmel ist somit immer ein Blick in die Vergangenheit. Beim Mond beträgt die Verzögerung nur gut eine Sekunde, bei weit entfernten Sternen können es viele Jahre sein.