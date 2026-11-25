i Der Adventkalender gehört für viele Österreicher zur Weihnachtszeit wie der Christbaum zum Fest. iStock/golero Neue Ö-Studie verrät Adventkalender: Jeder Vierte schummelt bei den Türchen Schokolade, Beauty-Produkte oder Kaffee: Die Österreicher lieben ihre Adventkalender, doch mit der Geduld hapert es gewaltig. Von Heute Life 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte jeden Morgen nur ein einziges Türchen geöffnet werden. Doch wenn hinter dem nächsten Stück Karton eine verlockende Schokolade wartet, ist es mit der Selbstbeherrschung schnell vorbei. Warum bis morgen warten, wenn die süße Überraschung doch schon heute zum Greifen nah ist?

Dass es die Österreicher mit der Geduld im Advent nicht immer ganz so genau nehmen, zeigt eine aktuelle Adventkalender-Studie des Bonusprogramms Payback. Demnach öffnet jeder Vierte seine Türchen schon vor dem vorgesehenen Datum.

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Die Jungen können es kaum erwarten

Besonders ungeduldig zeigt sich die Generation Z: Hier können 36 Prozent der Versuchung nicht widerstehen und schummeln beim vorweihnachtlichen Countdown. Dabei ist der Adventkalender aus der heimischen Vorweihnachtszeit kaum wegzudenken. Für 83 Prozent gehört das tägliche Türchenöffnen fest zur Weihnachtstradition. Bei Paaren mit Kindern sind es sogar 90 Prozent.

Und obwohl mittlerweile zahlreiche digitale Varianten locken, wollen die Österreicher auf das Rascheln, Aufreißen und Auspacken nicht verzichten. Satte 87 Prozent bevorzugen einen Adventkalender zum Angreifen.

Schokolade bleibt die unangefochtene Nummer eins

Ob teure Beauty-Produkte, ausgefallene Köstlichkeiten oder kleine Spielereien: Die Auswahl an Adventkalendern scheint mittlerweile grenzenlos. Doch wenn es um den Inhalt der 24 Türchen geht, bleiben die Österreicher erstaunlich traditionsbewusst. Mit 74 Prozent liegt der klassische Schokolade-Adventkalender klar an der Spitze. Gleichzeitig interessieren sich 55 Prozent für Genusskalender, die etwa mit Kaffee, Tee, Käse oder Getränken gefüllt sind.

Vor allem die jüngere Generation sieht in den täglichen Überraschungen auch eine Gelegenheit, neue Produkte kennenzulernen. Während das auf mehr als die Hälfte aller Befragten zutrifft, sind es bei der Generation Z sogar 67 Prozent.

Auch Hund & Katz bekommen ihre Türchen

Überraschend selbstlos zeigen sich die Österreicher beim Adventkalender-Kauf: 40 Prozent besorgen einen Kalender hauptsächlich, um anderen eine Freude zu machen. Nur 16 Prozent kaufen ihn in erster Linie für sich selbst. Wer es besonders persönlich mag, greift zu Schere, Kleber und Geschenkpapier. Jeder Zehnte bastelt seinen Adventkalender heuer selbst, besonders beliebt ist das bei Familien mit Kindern. Und selbst die vierbeinigen Familienmitglieder gehen nicht leer aus: Sieben Prozent kaufen auch für ihre Haustiere einen Adventkalender.

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Inspiration im Netz, gekauft wird im Geschäft

Während sich viele ihre Ideen für die tägliche Adventüberraschung im Internet holen, kaufen sie den Kalender lieber im stationären Handel. Rund 17 Prozent geben dafür bis zu 25 Euro aus. Auch Sparmöglichkeiten und Bonusprogramme spielen beim Weihnachtseinkauf eine Rolle.