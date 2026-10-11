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Nach dem Raubüberfall auf die Trafik in Wels sucht die Polizei jetzt diesen Mann.
Nach dem Raubüberfall auf die Trafik in Wels sucht die Polizei jetzt diesen Mann.
laumat, LPD OÖ
1.000 Euro für Hinweise

Raubüberfall mit Schere – Polizei sucht diesen Mann

Nach dem Überfall auf eine Welser Trafik sucht die Polizei mit Fotos nach dem Täter. Ein auffälliges Tattoo könnte ihn verraten.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
11.10.2026, 10:44
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Mit einer Metallschere bedrohte er eine Trafik-Mitarbeiterin, dann flüchtete er mit Bargeld: Vom Räuber fehlt weiter jede Spur. Jetzt ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Veröffentlichung von Täterfotos an.

Etwa 1,80 Meter, kein Akzent

Der Überfall passierte am Mittwoch gegen 9.40 Uhr im Welser Stadtteil Lichtenegg. Der Unbekannte betrat die Trafik mit einer Wollhaube mit Sehschlitzen über dem Gesicht. Er hielt der 61-jährigen Mitarbeiterin eine Metallschere vor und verlangte Bargeld. "Heute" berichtete.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Frau gab dem Räuber das Geld. Daraufhin flüchtete er in südliche Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Nun hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale bis kräftige Statur und sprach Deutsch ohne auffälligen Akzent.

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1.000 Euro für Infos

Besonders markant: Auf der Innenseite seines rechten Unterarms trägt er ein auffälliges Tattoo. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter kein Jugendlicher ist.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt OÖ unter 059133 403333 oder bei einer beliebigen Polizeiinspektion zu melden. Für Informationen, die zur Ergreifung des Gesuchten führen, winken die von der Wirtschaftskammer OÖ ausgelobten 1.000 Euro.

red,11.10.2026, 10:44
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