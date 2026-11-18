i Frank Schöbel live bei einem Konzert seiner "Der nächste Frühling Tour" im Gerhart-Hauptmann-Theater. Mai, 2026 IMAGO/Future Image Sie beginnen schon um 16 Uhr 41 Konzerte! DDR-Legende (83) denkt nicht ans Aufhören Mit 83 Jahren plant Frank Schöbel noch 41 Konzerte. Auffällig: 35 Auftritte starten bereits um 16 Uhr – lange vor der Primetime Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frank Schöbel denkt auch mit 83 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Der ostdeutsche Schlagerstar hat für 2026 und 2027 gleich 41 Konzerttermine angekündigt. Besonders auffällig: Der Großteil der Auftritte beginnt schon am Nachmittag. Insgesamt 35 der 41 Konzerte sind für 16 Uhr angesetzt.

Damit setzt der Sänger weiter auf sein treues Publikum – und offenbar auch für Frühschläger attraktive Anfangszeiten. Auf dem Programm stehen nicht nur die traditionelle Weihnachtstournee 2026, sondern auch zahlreiche Termine zum 65. Bühnenjubiläum im Jahr 2027 sowie mehrere Gala- und Sonderauftritte.

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Auf seiner offiziellen Homepage sind derzeit vor allem die Weihnachtskonzerte 2026 zu finden. Laut Universal Music stehen aber bereits viele weitere Termine für 2027 fest. Gespielt wird unter anderem in Dessau, Hamburg, Leipzig, Berlin, Potsdam, Stralsund, Dresden und Rostock. Einzelne Konzerte starten später – etwa in Berlin, Bad Elster oder Dresden –, die klare Mehrheit bleibt aber beim 16-Uhr-Slot.

Meistverkaufte Schallplatte der DDR

Schöbel gilt als einer der bekanntesten Schlagerstars aus der DDR. Seine Karriere begann Anfang der 1960er-Jahre, später wurde er mit Liedern wie "Looky, Looky", "Blonder Stern" oder "Party-Twist" zum Publikumsliebling. Zehnmal wurde er zum "Fernsehliebling des Jahres" gewählt, dazu spielte er in mehreren DEFA-Musikfilmen mit. Kultstatus erreichte auch "Heißer Sommer".

Seinen größten Erfolg feierte Frank Schöbel 1985 mit "Weihnachten in Familie". Die Platte verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal und gilt bis heute als meistverkaufte Schallplatte der DDR. Auch nach der Wende blieb der Sänger erfolgreich und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit der "Goldenen Henne".

Wie der "Merkur" berichtet, sind nun also gleich 41 weitere Bühnen-Termine geplant. Für Fans ist das eine klare Botschaft: Frank Schöbel steht noch immer mit großer Ausdauer und bemerkenswerter Disziplin auf der Bühne.