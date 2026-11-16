i zVg Welthits, Grammy-Nominierung Trance-Legende bringt Wiener Prater zum Beben Internationale Top-DJs und eine Partynacht bis in die Morgenstunden: Am 27. November verwandelt sich der Wiener Prater Dome in einen Trance-Hotspot. Von Community Heute 16.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien darf sich auf eine Nacht voller elektronischer Musik freuen! Am Freitag, dem 27. November 2026, gastiert mit Cosmic Gate einer der bekanntesten Namen der internationalen Trance-Szene im Prater Dome in der Leopoldstadt. Von 22 bis 6 Uhr morgens stehen Trance, Melodic Techno und elektronische Sounds auf dem Programm.

Hinter dem Event steckt Triple A Events, das neben dem internationalen Headliner auch weitere bekannte DJs nach Wien holt.

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Welthits und Grammy-Nominierung

Seit 1999 prägt Cosmic Gate die internationale Trance-Szene. Mit Tracks wie "Exploration of Space", "Fire Wire" und "Be Your Sound" feierte das Projekt weltweite Erfolge und erreichte über die Jahre Hunderte Millionen Streams.

2019 folgte ein weiterer Karrierehöhepunkt: Nic Chagall und Bossi erhielten für ihren Cosmic-Gate-Remix von "Only Road" eine Grammy-Nominierung.

Mittlerweile schlägt das Projekt ein neues Kapitel auf. Nic Chagall führt Cosmic Gate heute als Soloprojekt weiter und bringt den unverwechselbaren Sound Ende November nach Wien.

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Internationale DJ-Stars am Start

Doch Cosmic Gate bleibt nicht der einzige große Name des Abends. Mit Ruben de Ronde steht ein weiterer international bekannter Trance-DJ hinter den Turntables. Der Niederländer ist unter anderem als Co-Host von "A State of Trance" bekannt und betreibt sein eigenes Label "Statement!".

Komplettiert wird das Line-up von DJ Observer aus Wien. Gemeinsam sollen die drei Acts für eine Partynacht zwischen euphorischen Trance-Melodien und treibenden Techno-Beats sorgen.

Acht Stunden Party im Prater Dome

Los geht es am Freitag, dem 27. November, um 22 Uhr. Gefeiert wird bis Samstagfrüh um 6 Uhr im Prater Dome am Riesenradplatz 7 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Für Fans elektronischer Musik dürfte der Auftritt von Cosmic Gate zu den Highlights des Wiener Club-Herbstes zählen.