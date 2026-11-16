Trance-Legende bringt Wiener Prater zum Beben

Wien darf sich auf eine Nacht voller elektronischer Musik freuen! Am Freitag, dem 27. November 2026, gastiert mit Cosmic Gate einer der bekanntesten Namen der internationalen Trance-Szene im Prater Dome in der Leopoldstadt. Von 22 bis 6 Uhr morgens stehen Trance, Melodic Techno und elektronische Sounds auf dem Programm.
Hinter dem Event steckt Triple A Events, das neben dem internationalen Headliner auch weitere bekannte DJs nach Wien holt.
Seit 1999 prägt Cosmic Gate die internationale Trance-Szene. Mit Tracks wie "Exploration of Space", "Fire Wire" und "Be Your Sound" feierte das Projekt weltweite Erfolge und erreichte über die Jahre Hunderte Millionen Streams.
2019 folgte ein weiterer Karrierehöhepunkt: Nic Chagall und Bossi erhielten für ihren Cosmic-Gate-Remix von "Only Road" eine Grammy-Nominierung.
Mittlerweile schlägt das Projekt ein neues Kapitel auf. Nic Chagall führt Cosmic Gate heute als Soloprojekt weiter und bringt den unverwechselbaren Sound Ende November nach Wien.
Doch Cosmic Gate bleibt nicht der einzige große Name des Abends. Mit Ruben de Ronde steht ein weiterer international bekannter Trance-DJ hinter den Turntables. Der Niederländer ist unter anderem als Co-Host von "A State of Trance" bekannt und betreibt sein eigenes Label "Statement!".
Komplettiert wird das Line-up von DJ Observer aus Wien. Gemeinsam sollen die drei Acts für eine Partynacht zwischen euphorischen Trance-Melodien und treibenden Techno-Beats sorgen.
Los geht es am Freitag, dem 27. November, um 22 Uhr. Gefeiert wird bis Samstagfrüh um 6 Uhr im Prater Dome am Riesenradplatz 7 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Für Fans elektronischer Musik dürfte der Auftritt von Cosmic Gate zu den Highlights des Wiener Club-Herbstes zählen.