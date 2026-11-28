i Vor wenigen Wochen: Hunde in einem Brunnen in der Wiener Innenstadt, Lola attackiert jetzt Schneemänner im Arsenal. Privat, Sabine Hertel Wetter-Achterbahn 49 Grad Unterschied! Österreichs verrücktes Wetter Erst schwitzten die Österreicher bei fast 35 Grad, dann kam die Eiseskälte. Neue Wetter-Daten zeigen, wie extrem der Herbst heuer war. Von Österreich Heute 28.11.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Badevergnügen zur Schneeschaufel in nicht einmal drei Monaten: Der Herbst 2026 hatte wettertechnisch einige Extreme zu bieten. Während Anfang September noch hochsommerliche Temperaturen herrschten, brachte die letzte Novemberwoche Schnee und eisige Minusgrade.

Wie die aktuelle Klimabilanz von GeoSphere Austria zeigt, lagen zwischen dem höchsten und dem niedrigsten gemessenen Temperaturwert an einem bewohnten Ort unglaubliche 48,6 Grad.

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Erst 34,7 Grad, dann eisige minus 13,9 Grad

Am 8. September kletterte das Thermometer im niederösterreichischen Pottschach auf schweißtreibende 34,7 Grad. Auch in Wien-Stammersdorf wurden an diesem Tag 34,2 Grad gemessen. Österreichweit lagen die Temperaturen Anfang September teilweise um bis zu sieben Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Knapp drei Monate später bot sich ein völlig anderes Bild: Am 27. November wurden in St. Leonhard im Tiroler Pitztal minus 13,9 Grad gemessen. Noch eisiger war es am Tiroler Brunnenkogel mit minus 17,8 Grad.

Trotz Schnee einer der wärmsten Herbste

Doch so winterlich sich die vergangenen Tage auch anfühlten, die gesamte Wetterbilanz überrascht.

"Zusammengefasst ergibt das für den gesamten Herbst eine Temperaturanomalie von 0,7 Grad zum Klimamittel 1991 bis 2020 und 1,4 Grad zum Klimamittel 1961 bis 1990", erklärt Klimatologe Alexander Orlik von GeoSphere Austria.

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Damit landet der heurige Herbst auf Platz 13 der wärmsten Herbste in der rund 260-jährigen österreichischen Temperaturmessgeschichte im Tiefland.

Selbst der viele Schnee reicht nicht aus

Eine weitere Auffälligkeit: Trotz der jüngsten Schneefälle hält die Trockenheit in Österreich an. Im gesamten Herbst fiel österreichweit um 27 Prozent weniger Niederschlag als üblich.

"Die extreme Niederschlagsarmut reicht nicht nur bis in die letzten paar Monate zurück. Der Herbst 2026 ist mittlerweile die achte Jahreszeit in Folge mit einer negativen Niederschlagsbilanz", betont Orlik.

Besonders betroffen war die Steiermark mit einem Minus von 40 Prozent, gefolgt von Wien mit 32 Prozent. In Niederösterreich und Salzburg fehlten jeweils 31 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge.

Die Bilder des Tages i ?

Hier gab es besonders viel Sonne

Dafür bekamen die Österreicher heuer im Herbst deutlich mehr Sonne zu sehen. Österreichweit wurden um 17 Prozent mehr Sonnenstunden als im langjährigen Durchschnitt verzeichnet.

Besonders häufig zeigte sich die Sonne in Wien, Teilen Nieder- und Oberösterreichs sowie im Nordburgenland. Regional gab es dort ein Sonnenscheinplus von bis zu 35 Prozent.

Andau im Burgenland war mit 523 Sonnenstunden der sonnigste Ort Österreichs unter 1.000 Metern Seehöhe.