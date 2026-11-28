"Was Männer längst dürfen, dürfen jetzt Frauen auch", freut sich Staranwältin Astrid Wagner. Für die Juristin ist es eine "wichtige Entscheidung" im Hinblick auf die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat ihre Disziplinarverurteilung wegen freizügiger Fotos in den sozialen Medien aufgehoben. Von ihren Berufskolleginnen und -kollegen erhält Wagner dafür jede Menge Zuspruch.
Ins Rollen gebracht hatte die Causa unter anderem ein Foto aus dem Juni 2022. Auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei hatte Wagner einen Schnappschuss veröffentlicht, auf dem ihre nackte Schulter und ein Teil ihres Oberkörpers zu sehen waren. Im April 2024 folgten weitere freizügige Bilder von einem Wanderausflug.
Der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer sah darin eine Verletzung ihrer Berufspflichten. Schließlich müssten Anwälte auch abseits ihres Berufs auf das Ansehen ihres Standes achten. Wagner wollte die Verurteilung allerdings nicht auf sich sitzen lassen und zog bis vor das Höchstgericht.
Die Höchstrichter konnten in den freizügigen Bildern allerdings kein Fehlverhalten erkennen. Die Staranwältin zeige auf den Fotos nicht mehr nackte Haut als in einem "rückenfreien Abendkleid". Auch die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie viel nackte Haut angemessen sei, würden sich im Laufe der Zeit verändern.
Dass Wagner mit den Schnappschüssen unzulässige Werbung für ihre Kanzlei betreibe, sah der OGH ebenfalls nicht gegeben. Gewöhnliche Urlaubsfotos in der Natur seien keine aufdringliche Werbung – selbst wenn der Beruf auf dem Social-Media-Profil ersichtlich sei.
Vielmehr müsse ein "zeitgemäßer Umgang" mit sozialen Medien berücksichtigt werden. Private Einblicke ins Leben seien im Internet mittlerweile gesellschaftlich zunehmend akzeptiert. Die Disziplinarverurteilung der Staranwältin wurde daher aufgehoben.