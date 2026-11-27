i In vielen Skigebieten Österreichs sind die Preise gestiegen. iStock Skipass-Schock 85 Euro pro Tag! Skifahren wird in Österreich zum Luxus Skifahren wird immer teurer: So kostet etwa eine Tageskarte in St. Anton am Arlberg 85 Euro. In diesen Skigebieten gibt es noch Schnäppchen: Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Tag auf der Skipiste kann mittlerweile ordentlich ins Geld gehen. In der Wintersaison 2026/27 verlangt St. Anton am Arlberg bereits 85 Euro für eine Tageskarte. Doch nicht überall müssen Wintersportler so tief in die Tasche greifen. Gerade kleinere Skigebiete locken weiterhin mit vergleichsweise günstigen Tarifen. Teilweise kommen Erwachsene sogar um weniger als 30 Euro auf die Piste.

Welche Destinationen besonders preiswert sind, zeigt der aktuelle "Ski Guide Austria". Während die großen Skiverbünde immer häufiger auf flexible Preismodelle setzen, halten zahlreiche kleinere Liftbetreiber ihre Tarife auf einem niedrigeren Niveau. Der Nachteil: Das Pistenangebot ist meist überschaubarer und die Liftanlagen sind oft einfacher ausgestattet.

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Liftkarten deutlich teurer als früher

Dass Skifahren zunehmend zum Luxus wird, lässt sich auch an der langfristigen Preisentwicklung erkennen. Tourismusforscher Peter Zellmann verweist darauf, dass die Ausgaben für einen Skiurlaub in den vergangenen 30 Jahren stärker gestiegen seien als die allgemeine Inflation.

Die Einkommen der Haushalte hätten sich in diesem Zeitraum zwar verdoppelt, die Liftpreise in den gehobenen Wintersportorten seien jedoch auf das Zweieinhalbfache geklettert. Bei den Hotelkosten sei der Anstieg sogar noch größer gewesen. Für Zellmann ist das allerdings keine völlig neue Entwicklung: Ein Skiurlaub sei traditionell teuer gewesen. Vor allem Menschen mit höherem Einkommen hätten sich diese Urlaubsform schon immer leisten können.

85 Euro in St. Anton, 83 Euro in Kitzbühel

Wie hoch die Preise mittlerweile liegen, zeigt ein Blick auf die bekannten Wintersportorte. In St. Anton am Arlberg kostet ein Tag auf der Piste heuer 85 Euro. Damit wird die Marke von 80 Euro erstmals deutlich übertroffen. Auch Kitzbühel verlangt mit 83 Euro einen entsprechend hohen Preis. Im Montafon müssen Skifahrer ebenfalls mit höheren Kosten rechnen, dort werden die Tickets dynamisch bepreist.

Besonders gefragt und damit teuer sind die Pisten rund um Weihnachten sowie zwischen Februar und Mitte März. Wer seinen Urlaub frühzeitig organisiert und weniger beliebte Termine wählt, kann allerdings auch in bekannten Skigebieten sparen. Ski-Guide-Co-Autor Fred Fettner sagte gegenüber der APA, dass bei rechtzeitiger Planung sechs Skitage in einer Top-Destination bereits um rund 350 Euro möglich seien. Auch die großen Skiverbünde bieten mittlerweile vermehrt spezielle Tarife an.

Günstige Pisten ab 14 Euro

Wer auf ein riesiges Pistenangebot verzichten kann, findet vor allem bei kleineren Liftanlagen echte Schnäppchen. An der Spitze der günstigen Angebote steht der Oberwaldlift in Faistenau (Salzburg). Eine Tageskarte für Erwachsene kostet dort lediglich 14 Euro.

Auch andere Skigebiete bleiben deutlich unter der 30-Euro-Grenze. Dazu zählen: 26 Euro: Skilifte Raggal in Vorarlberg

28 Euro: Schidorf Kirchbach in Niederösterreich und Forsteralm in Oberösterreich

29 Euro: St. Johann am Hahnbaum in Salzburg

29,90 Euro: Skigebiet "Hrast" in Feistritz an der Gail in Kärnten

Gerade für Familien können solche Angebote interessant sein. Die kleineren Skigebiete verfügen zwar über weniger Pistenkilometer, sind dafür aber häufig übersichtlicher und nicht so stark besucht wie die großen Skischaukeln. Kinder können sich dort leichter eigenständig auf den Pisten bewegen. Laut Ski Guide wurden die Preise in diesen Destinationen heuer vielfach nur wenig oder gar nicht angehoben.

Skifahren für 30 bis 50 Euro

Auch etwas größere Budgets eröffnen bereits eine Reihe von Möglichkeiten. Mehrere österreichische Skigebiete verlangen zwischen 30 und 40 Euro für eine Tageskarte.

Zu diesen zählen: 32 Euro: Skilift Kleinlobming (Steiermark)

34 Euro: Teichalm (Steiermark)

37 Euro: Karwendel-Bergbahn Pertisau (Tirol)

38 Euro: Kaiserau Admont (Steiermark)

39 Euro: Hallein Bad Dürrnberg (Salzburg)

40 Euro: Weinebene an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark

Ebenfalls noch vergleichsweise günstig ist die Heidi-Alm Falkert in Kärnten. Dort werden 40,50 Euro für einen Skitag fällig. Weitere Angebote unter 50 Euro gibt es auf der Postalm am Wolfgangsee in Salzburg (44 Euro), der Brunnalm – Hohe Veitsch in der Steiermark (48 Euro) und im Dreiländereck zwischen Kärnten, Slowenien und Italien (49 Euro).

Wer bereit ist, bis zu 55 Euro auszugeben, kann unter anderem in Golzentipp-Obertilliach und Vent in Tirol (52 beziehungsweise 53 Euro), in Laterns Gapfohl in Vorarlberg (53 Euro) sowie auf der Hochrindl in Kärnten (55 Euro) Ski fahren.

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Früh buchen lohnt sich

Zusätzlich zu den regulären Ticketpreisen gibt es in den meisten Skigebieten verschiedene Vergünstigungen und Sonderaktionen. Welche Rabatte angeboten werden, hängt allerdings von der jeweiligen Destination und dem Buchungszeitpunkt ab. Ein Blick auf die Internetseiten der Skigebiete oder eine Nachfrage beim örtlichen Tourismusbüro kann sich daher lohnen. Besonders bei Saisonkarten gibt es teilweise beträchtliche Preisnachlässe im Vorverkauf.

Wie viel Wintersportler durchschnittlich für einen Skitag bezahlen, zeigen die Zahlen aus der Saison 2024/25. Damals wurden pro Gast im Schnitt 38,54 Euro an den Liftkassen ausgegeben. Insgesamt verzeichneten die Seilbahnen 51,9 Millionen Ersteintritte und einen Kassenumsatz von zwei Milliarden Euro. Kinder, die kostenlos Ski fahren konnten, waren in dieser Statistik nicht enthalten.

Eine weitere Sparmöglichkeit bietet das flexible Preismodell "Dynamic Pricing". Dabei richtet sich der Ticketpreis unter anderem danach, wie weit der Gültigkeitstag noch entfernt ist, wie stark ein Skigebiet ausgelastet ist und welche Saison gerade herrscht. Wer früh plant und rechtzeitig bucht, kann dadurch auch in großen Skigebieten deutlich weniger bezahlen. Darauf weisen die Ski-Guide-Autoren Günter Fritz und Fred Fettner hin.