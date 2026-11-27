i Wegen Spionagepotenzial dürfen wohl bald diverse Autos nicht mehr auf Heeresgelände. Heute Sorge vor Spionage Tesla, Volvo und China-Autos – hier werden sie verboten Das Bundesheer plant ein Einfahrverbot für bestimmte Automarken. Neben chinesischen Fahrzeugen sind auch Tesla und Volvo betroffen. Von Österreich Heute 27.11.2026, 06:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Tesla, Volvo oder ein Auto eines chinesischen Herstellers fährt, könnte schon bald vor verschlossenen Kasernentoren stehen. Das österreichische Bundesheer plant ein Einfahrverbot für bestimmte Fahrzeuge auf militärische Liegenschaften.

Wie Bundesheersprecher Michael Bauer am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung in Baden erklärte, geht es dabei um die Speicherung von Daten außerhalb Europas, das berichtet der ORF.

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Betroffen ist neben dem US-Autobauer Tesla auch Volvo. Der schwedische Autohersteller befindet sich seit 2010 im Eigentum des chinesischen Geely-Konzerns.

Kameras in Autos bereiten Sorgen

Vor allem die zahlreichen Kameras in modernen Fahrzeugen chinesischer Hersteller bereiten dem Bundesheer Sorgen. Laut Bauer würden die erfassten Informationen an chinesische Geheimdienste übermittelt, "ob sie das wollen oder nicht".

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Die geplante Regelung trifft, so der ORF, auch die eigenen Mitarbeiter des Bundesheeres. Wer mit einem betroffenen Privatfahrzeug zum Dienst kommt, dürfte damit künftig nicht mehr auf das militärische Gelände fahren. Derzeit laufen noch Gespräche mit der Personalvertretung.

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Österreichs Kasernen im Visier

Wie angespannt die Sicherheitslage offenbar ist, wurde ebenfalls bei der Veranstaltung in Baden deutlich. Demnach würden Kasernenstandorte in ganz Österreich mittlerweile beinahe täglich ausgespäht, fotografiert oder mit Drohnen überflogen.

Österreich ist mit den geplanten Einschränkungen nicht allein. Bereits Anfang November kündigte die Deutsche Bundeswehr ähnliche Maßnahmen an. Dort sind neben Autos auch Drohnen aus chinesischer Produktion vom Verbot betroffen.