i Nach einem massiven Stromausfall in Linz ermittelt der Staatsschutz. istock Hybride Bedrohungen Experte warnt Österreich vor möglichen Angriffen Nach einem massiven Stromausfall in Linz ermittelt der Staatsschutz. Ein Experte sieht beim Schutz vor Sabotage in Österreich Aufholbedarf. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 20:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 20.000 Stromabnehmer waren in der Nacht auf Montag im Süden von Linz plötzlich ohne Strom. Nun beschäftigt der Vorfall auch den Staatsschutz. Die Ermittler gehen dem Verdacht einer schweren Sachbeschädigung nach.

Um 3.34 Uhr war in Kleinmünchen die Stromversorgung ausgefallen. Knapp 50 Minuten später konnte diese wiederhergestellt werden. Auslöser dürfte laut Polizei ein Defekt im örtlichen Umspannwerk gewesen sein.

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Verdacht auf vorsätzliche Beschädigung

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein bislang unbekannter Täter den Schaden absichtlich verursacht haben könnte.

Da es sich bei dem Umspannwerk um kritische Infrastruktur handelt, hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung die Ermittlungen übernommen. Zudem wurde eine entsprechende Überwachung angeordnet.

Österreich hat Aufholbedarf

Sicherheitsexperte Christian Resch sieht beim Schutz vor Sabotage noch Aufholbedarf. Im Ö1-Morgenjournal verwies er auf mögliche Schutzmaßnahmen wie Wärmebildkameras an Zäunen oder den Einsatz von Drohnen. Auch automatische Umschaltungen beim Ausfall einer Leitung sowie die Überprüfung von Personal und Dienstleistern seien wichtig.

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Erst heuer habe die konkrete Umsetzung von Maßnahmen nach dem Beschluss eines neuen Gesetzes begonnen. Auch im Krisenmanagement sieht Resch Verbesserungsbedarf. Besonders problematisch werde es, wenn Cyberangriffe mit Sabotageakten oder größeren Katastrophen zusammenfallen. Gemeinsame Übungen seien daher notwendig.

Falschinformationen können Panik schüren

So könnten etwa gezielt verbreitete Falschinformationen während eines Stromausfalls Panik auslösen. Auch bei längeren Hitzeperioden, Hochwasser oder Kältewellen sei das ein Thema.

Resch warnt davor, hybride Bedrohungen zu unterschätzen. Man müsse sich darauf einstellen, dass diese Österreich ebenso treffen können wie Hochwasser oder Erdbeben.