i Christian Wehrschütz hat für 2027 eine neue Aufgabe in Aussicht. APA-Images / Franz Neumayr Startschuss im neuen Jahr Nach ORF-Aus – Wehrschütz überrascht alle mit neuem Job Nach 27 Jahren als Korrespondent verlässt Christian Wehrschütz den ORF. Doch ganz wird sich der 65-Jährige nicht in die Pension zurückziehen. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 27 Jahren ist Schluss! Christian Wehrschütz (65) verabschiedete sich im Oktober von seinem bisherigen Berufsleben als ORF-Korrespondent. Der bekannte Journalist hatte in seiner Berufslaufbahn immer wieder aus Krisengebieten berichtet. Zuletzt auch aus der Ukraine. Dabei geriet der gebürtige Steirer auch selbst in gefährliche Situationen.

Offiziell wird der 65-Jährige mit Ende des Jahres seine Pension antreten. Im Gespräch mit der "Krone" verriet Wehrschütz, dass er diesen "dritten Lebensabschnitt" so gut wie möglich nutzen wolle. Gleichzeitig kündigte er Projekte für das kommende Jahr an.

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"Dankbarkeit und Demut"

Auf seine bisherige Karriere blicke Wehrschütz mit "Dankbarkeit und Demut" zurück. Dankbarkeit empfinde er deswegen, weil er alles überlebt habe und Demut vor allem was der Journalist nicht wisse. In dem Interview kam Wehrschütz auch auf eine Situation in der Ukraine zu sprechen, die seinen Blick auf das Leben verändert habe.

Dabei ging es um den Schwiegersohn seines Fahrers und Produzenten. Dieser fiel mit nur 29 Jahren im Krieg. Er ließ eine neun Monate alte Tochter zurück. Auch die Lebensrealität und die Gräber in dem vom Krieg gebeutelten Land hätten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seitdem würde der Journalist auch auf Friedhöfen in österreichischen Gemeinden nachschauen, wie viele Menschen in den Weltkriegen gefallen sind.

Nie Angst gehabt

Des Weiteren lobte Wehrschütz die Teams, die ihn am Balkan und in der Ukraine begleitet hatte. Ohne diese wäre die Arbeit nicht machbar gewesen. Dabei ginge es "nicht ums Geld, die Funktion oder Institution", sondern um "persönliche Loyalität", die ein Leben lang bestehen bleibe.

Angst habe Wehrschütz während seiner Zeit als Korrespondent nie gehabt. Dafür habe man im Einsatz gar keine Zeit, da alles so schnell passiere. Dennoch habe der Journalist ein "mulmiges Gefühl" gehabt, wenn er in eine Stadt hineinfuhr, die eingeschlossen ist und mit Artillerie beschossen wurde.

Neuer Job für Wehrschütz

Die Arbeit von Wehrschütz hatte allerdings Auswirkungen auf seine Familie, was dem 65-Jährigen erst später bewusst wurde. Laut eigener Aussage hätte seine Frau die Zeit mit "Baldrian und Gottvertrauen" überstanden.

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Den Bezug zu seiner Heimat hatte der ORF-Korrespondent nie verloren. Er sei immer ein "bewusster Österreicher und vielleicht sogar noch stärker ein bewusster Steirer" gewesen. Auch seinen Kindern und seiner Enkelin habe Wehrschütz diese Werte vermittelt. Sie sollten wissen, "was die Wurzeln sind" und dabei weltoffen bleiben.

Zum Schluss ließ der 65-Jährige noch mit einer brisanten Jobankündigung aufhorchen. Demnach werde er für "ein großes österreichisches Reisebüro kultureller Reiseberater sein". Dabei fokussiere er sich auf den Balkan. Für seine neue Arbeit seien schon 60 Tage im nächsten Jahr verplant. Auf diese neue Aufgabe und auf die Zeit mit seiner Familie freue sich Wehrschütz bereits.