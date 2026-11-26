i Absolviert am Donnerstag ihre letzte Stiftungsrats-Sitzung: Noch-ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Denise Auer, Andreas Tischler Donnerstag tagt Stiftungsrat Luxus-Gagen im ORF: "Orkan" am Küniglberg Die letze Sitzung des ORF-Stiftungsrates in diesem Jahr könnte eine der turbulentesten werden. Immerhin geht es wieder um die Luxus-Gagen. Von Heute Politik 26.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ORF wird nächstes Jahr tief ins Minus schlittern. Der Öffentlich-Rechtliche darf sich zwar über Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro aus Haushaltsabgabe und Werbeerlösen freuen. Trotzdem droht ein Minus von 37,1 Millionen Euro im gesamten Konzern.

Bund streicht 93 MIllionen Zuschuss an ORF

Der Grund dafür sind vor allem gestrichene Zuschüsse vom Bund. So ist der Vorsteuerabzug mit der Einführung der umstrittenen Haushaltsabgabe im Jahr 2024 entfallen. Bis heuer gab es dafür als Kompensation rund 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget. Damit ist 2027 Schluss.

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Der designierte Generaldirektor Clemens Pig hat bereits angekündigt, dass es auch bei den Gehältern Einschnitte geben soll. Details dazu blieb er aber bisher schuldig. Am Montag hat jedenfalls der "Vergütungsausschuss" über die Gehälter beraten. Details dazu sind bis dato allerdings nicht bekannt. In diesem Ausschuss sitzen ausschließlich Stiftungsräte der Koalitionsparteien.

Vier ORF-Manager verdienten 2025 mehr als 300.000 Euro

Ein Blick in den ORF-Transparenzbericht zeigt, welches Gagen-Paradies der Küniglberg tatsächlich ist. Demnach verdienten im Vorjahr 751 Mitarbeiter mehr als 100.000 Euro brutto. 62 Mitarbeiter cashten mehr als 170.000 Euro. Deren Namen muss der ORF im Transparenzbericht veröffentlichen. Vier Glückliche durften sich sogar über ein Jahresgehalt von mehr als 300.000 Euro freuen.

„ORF wie wir. Verdienen wie wir!“ Peter Westenthaler FPÖ-Stiftungsrat fordert eine Halbierung der Luxus-Gagen im ORF

Kurios: Alle vier sind heuer negativ in die Schlagzeilen geraten. Roland Weißmann (427.500,04 Euro Gage) trat nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurück. Mittlerweile prozessiert er gegen den ORF vor dem Arbeitsgericht Wien, will vier Millionen Euro. Top-Verdiener Pius Strobl wiederum (468.856,32 Euro), "Projektleiter Medienstandort", wurde dienstfrei gestellt. Der Grund: Compliance-Vorwürfe.

Sportchef Johannes Aigelsreiter (339.824,84 Euro) wurde als Sportchef geschasst. Ihm wurde unternehmensschädigendes Verhalten vorgeworfen. Bleibt noch Peter Schöber (311.964,24 Euro). Er musste seinen Sessel als ORF-III-Chef räumen. Auslöser? Erraten: Compliance-Vorwürfe.

Die Bilder des Tages i ?

Nach diesen Turbulenzen tagt am Donnerstag der komplette Stiftungsrat. Schon im Vorfeld hatte der von der FPÖ entsandte Peter Westenthaler für diese Sitzung einen "Orkan" angekündigt, der "nur so um den Küniglberg pfeifen wird". Er übt heftige Kritik daran, dass auf der Tagesordnung kein Bericht des "Vergütungsausschusses" zu finden ist. "Sollen die Luxusgagen der Direktoren am Stiftungsrat vorbei ausgepackelt werden?"

FPÖ-Stiftungsrat übt heftige Kritik an Noch-Generaldirektorin Thurnher

Ihr Fett weg bekam auch die bis Jahresende interimistisch amtierende Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Sis sei zwar im März einstimmig – also auch mit seiner Stimme – gewählt worden, sei aber an ihren eigenen Versprechungen gescheitert, so Westenthaler. Zudem sei sie – gerechnet auf ihre Amtszeit – die "teuerste Generaldirektorin aller Zeiten". "Alleine in diesen neun Monaten hat sie vorsichtig gerechnet 500.000 Euro für externe Berater verprasst. Woher das Geld kommt, ist mir ein Rätsel."

Westenthaler fordert, dass sämtliche Gehälter über 170.000 Euro um 50 Prozent gekürzt werden. "Auch mit diesem Gehalt kann man verdammt gut leben. Bodenhaftung für die ORF-Spitze", formulierte es der FPÖ-Stiftungsrat – und wandelte den Werbeslogan ab: "ORF wie wir. Verdienen wie wir!"

Kommen Gagen-Einschnitte?

Bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu massiven Einschnitten bei den Gagen der Topverdiener kommen wird. Die Sitzung am Donnerstag wird jedenfalls hitzig …