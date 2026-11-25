i Stets perfekt gestyled: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Grüne wollten es genau wissen "Guter Geschmack" – Ministerin verrät Style-Geheimnis Politisch ist Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) auf der Suche nach Erfolgserlebnissen. Die hat sie dafür offenbar beim Friseur. Von Heute Politik 25.11.2026, 21:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein parlamentarisches Ritual: die quartalsmäßige Anfrage der grünen VIze-Parteichefin Alma Zadić zu den Ausgaben der Regierung für "Beraterverträge und sonstige externe Aufträge".

Regierung gibt Millonen für externe Berater aus

So viel vorweg: Die gehen in die Millionen – auch wenn der Erfolg überschaubar bleibt. Die drei Koalitionsparteien gemeinsam liegen im aktuellen APA-Wahltrend nur mehr bei 40,8 Prozent, sind also weit weg von einer Mehrheit.

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Nicht sehr auskunftsfreudig zeigte sich dieses Mal Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). "Zur Beantwortung der Frage, welche Dienstleistungen im Anfragezeitraum in Anspruch genommen wurden bzw. abgerufen wurden, also solche bei denen weder ein Vertragsabschluss noch eine Zahlung erfolgt ist, ist eine automationsunterstützte Abfrage nicht möglich und würde eine dafür erforderliche Sichtung und Auswertung des zeitlich nicht eingrenzbaren Aktenbestandes einen unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand bedingen", ließ sie Anfragestellerin Zadić eiskalt abblitzen.

Sporrer schweigt zu Höhe der Ausgaben für Externe

Auch die Summe der Gesamtausgaben sämtlicher von ihrem Ministerium in Anspruch genommenen Dienstleistungen blieb sie schuldig. Die sei "auf Grund des sehr weiten Begriffs und der damit verbundenen schweren Abgrenzung nicht seriös auswertbar."

Hinter dem "unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand" verschanzt sich die Juristin auch bei der Fage nach Beauftragungen durch nachgeordnete Dienststellen. Diese Informationen würden nämlich nicht zentral gespeichert (!) vorliegen.

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Auch wenn Sporrer keine Summen nennen will, beeilt sie sich zu betonen, dass sämtliche Vergaben im Justizministerium "unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, insbesondere den entsprechenden Bestimmungen Bundesvergabegesetzes 2018 bzw. dem Vergaberechtsgesetz" erfolgen würden.

Fehlt Expertenwissen im Ministerium?

Blumig beschreibt sie, warum ihr Haus und sie immer wieder auf externe Expertise zurückgreifen: "So kann sich punktuell das Problem stellen, dass zu spezifischen Themen einschlägiges Expert:innenwissen im Bundesministerium für Justiz nicht vorhanden ist, dieses muss dann notwendigerweise durch Heranziehung externer Expert:innen beschafft werden. Ferner ermöglicht die Einbeziehung Dritter die Beleuchtung eines Themas aus einem neuen Blickwinkel (etwa einer:eines Betroffenen), was beträchtliche Erkenntnisgewinne verschaffen kann."

Alma Zadić fragt aber auch regelmäßig, ob die Regierungsmitglieder Leistungen von Visagisten oder Friseuren in Anspruch nehmen. In ihrer Antwort offenbart die Justizministerin ihr Innerstes. Wörtlich schreibt sie: "Es darf mitgeteilt werden, dass ich privat im üblichen Umfang solchen Rat suche und solche Dienstleistungen beanspruche, um den allgemeinen Anforderungen von gutem Umgang, Stil und Geschmack sicher zu entsprechen. Kosten sind dem Bund dadurch keine entstanden. Ich sehe auch keinen Anlass, an dieser Vorgangsweise etwas zu ändern."

Dank der Anfrage der Grünen wissen wir das also auch …