i Die Minister und Staatssekretäre auf der XXL-Regierungsbank Helmut Graf/Tageszeitung Heute Mehr als 400 Mitarbeiter 11,1 Millionen Euro: XXL-Regierung noch teurer geworden Die Kosten für die schwarz-rot-pinke Regierung steigen immer weiter. Teuerstes Mitglied ist – bei Mini-Output – der glücklose SPÖ-Vizekanzler Babler. Von Heute Politik 24.11.2026, 17:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alle drei Monate wieder sorgt eine parlamentarische Anfrage für Aufregung: Da fragt die grüne Vize-Parteichefin und Ex-Justizministerin Alma Zadić in allen Ministerien nach den Quartalskosten an. Jetzt liegen die Zahlen für die Monate Juli, August und September vor.

3,7 Millionen Euro im Monat für Ministerkabinette

Und die haben es mehr als in sich. Denn während die Regierung den Menschen in Österreich einen Sparkurs zumutet, ist von Sparsamkeit bei ihr selbst nicht einmal in Ansätzen die Rede. Im Gegenteil: Die Gesamtkosten sind im Vergleich zum zweiten Quartal noch einmal gestiegen, nämlich von 3,646.106,08 Euro auf 3.713.165,59 Euro pro Monat. Das sind exakt 67.059,51 Euro mehr.

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Die Quartalskosten liegen damit bei 11.139.496,77 Euro. Die Kosten für die Steuerzahler im Jahr liegen damit hochgerechnet bei fast 45 (!) Millionen Euro. Ein wichtiges Detail zu dieser Summe: Darin nicht enthalten sind die Kosten für Minister- und Staatssekretärs-Gehälter.

Babler: Höchste Kosten, geringe Zustimmung

Sieht man sich die einzelnen Ressort genauer an, fällt eines auf: Am teuersten ist das Kabinett von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Samt Staatssekretariat mussten die Steuerzahler seine Politik, die mittlerweile nur mehr von 14,9 Prozent der Wähler unterstützt wird, mit 418.513,64 Euro finanzieren.

Damit schlägt er sogar das Bundeskanzleramt von Christian Stocker (ÖVP). Der gab laut Anfragebeantwortung 407.469,21 Euro aus. Das sind immerhin rund 4.000 Euro weniger als im zweiten Quartal.

Meinl-Reisinger kostete Steuerzahler fast 64.000 Euro im Monat mehr

Ebenfalls sehr teuer: das Außenministerium von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit 386.334,29 Euro. Sie hat damit um fast 64.000 Euro mehr gebraucht als im Zeitraum April bis Juni.

Schumann: Weniger Mitarbeiter, aber mehr Kosten

Über 300.000 Euro liegen die Kosten auch im Gesundheits- und Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) mit 318.878,60 Euro. Trotz eines Mitarbeiters weniger sind das mehr als 15.000 Euro Mehrkosten.

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In dieser Kategorie ebenfalls vertreten sind Innen- und Verteidigungsministerium. Hier muss man aber festhalten, dass diese Ressorts auch die personalintensivsten mit Polizei und Bundesheer sind.

Weitere Auffälligkeiten: Am "sparsamsten" war Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) mit monatlichen Kabinettskosten von 127.293,31 Euro. Allerdings gönnte sich sein Kabinett Medientrainings in der Höhe von 12.666 Euro.

Weniger als im zweiten Quartal ausgegeben haben Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) und eben Bundeskanzler Christian Stocker. Bei den anderen Ministerien gab es Mehrausgaben bis zu 50.000 Euro pro Monat.

Weiterhin mehr als 400 Kabinettsmitarbeiter

Auch bei den Mitarbeitern wurde nicht gespart. Deren Zahl (inklusive Hilfskräfte) reduzierte sich gerade einmal von 404 im zweiten auf 401 im dritten Quartal. Zwei davon kamen aus dem Wirtschafts- und Energieministerium.