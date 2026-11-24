i Wer geringfügig arbeitet, muss jetzt aufpassen. (Symbolbild) iStock / Getty Images / South_agency Keine Erhöhung umgesetzt Regierung friert wichtige Geld-Grenze für 2027 ein Die Geringfügigkeitsgrenze steigt 2027 nicht. Sie bleibt bei 551,10 Euro im Monat. Für Beschäftigte und Arbeitgeber hat das Folgen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich geringfügig arbeitet, kann auch 2027 nicht mit einer höheren Zuverdienstgrenze rechnen. Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bleibt bei 551,10 Euro. Das geht aus den veröffentlichten Sozialversicherungswerten für das kommende Jahr hervor.

Normalerweise werden die maßgeblichen Sozialversicherungswerte jährlich angepasst. Im Zuge der Budgetmaßnahmen wurde die Aufwertung der Geringfügigkeitsgrenze allerdings erneut ausgesetzt. Damit bleibt der Betrag bereits zum zweiten Mal unverändert.

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Für Beschäftigte bedeutet das, dass sie auch im kommenden Jahr maximal 551,10 Euro monatlich verdienen dürfen, wenn sie unter der Geringfügigkeitsgrenze bleiben wollen. Wird diese Grenze überschritten, kann sich der sozialversicherungsrechtliche Status ändern. Bei einer regulären Beschäftigung über der Grenze fallen grundsätzlich Beiträge zur Kranken- und Pensionsversicherung an.

Baustein der Budgetmaßnahmen für 2027

Besonders wichtig ist das für Menschen, die neben einer anderen Beschäftigung einen geringfügigen Job ausüben. Auch Pensionisten, Studierende und Personen, die sich mit einem Nebenjob etwas dazuverdienen, sollten ihre monatlichen Einkünfte im Auge behalten.

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Die Grenze gilt nicht nur für klassische Nebenjobs im Handel oder in der Gastronomie. Sie betrifft sämtliche Beschäftigungsverhältnisse, die nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen als geringfügig eingestuft werden.

Gleichzeitig ändern sich weitere Werte in der Sozialversicherung. Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage steigt 2027 auf 7.410 Euro. Für Beschäftigte mit höheren Einkommen wird damit ein größerer Teil des Gehalts für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge herangezogen.

Die neue Geringfügigkeitsgrenze ist ein weiterer Baustein der Budgetmaßnahmen für 2027. Wer einen geringfügigen Job plant oder bereits ausübt, sollte deshalb nicht nur auf den Stundenlohn, sondern auch auf die Summe der monatlichen Einkünfte achten.