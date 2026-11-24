i Neues Glücksspielgesetz: Strengere Regeln sollen Automaten-Spieler künftig besser schützen – online wie offline. iStock Große Reform Glücksspiel-Hammer: Jetzt kommt 5-Euro-Limit Die Regierung kippt das Online-Glücksspielmonopol. Plus: Neue Einsatzlimits, Zwangspausen und Netzsperren sollen Spieler künftig besser schützen. Von Angela Sellner 24.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich krempelt sein Glücksspielgesetz um. Das bisherige Online-Monopol soll fallen, gleichzeitig werden die Regeln für Anbieter und Spieler deutlich verschärft.

Der Entwurf der Gesetzesnovelle passierte am Dienstag den Finanzausschuss des Parlaments und soll im Dezember im Nationalrat beschlossen werden – inklusive bereits per Antrag vorliegender kleiner Änderungen.

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Mehrere Online-Konzessionen

"Der gesamte Online-Bereich hat derzeit einen legalen Anbieter, der vielleicht 40 Prozent des Markts bedient, der Rest ist grau und schwarz", sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Man definiere den Marktplatz jetzt neu.

"Das bestehende Monopol hat es offensichtlich nicht geschafft, die Menschen im legalen und geschützten Markt zu halten", erklärt Neos-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer.

Künftig sollen mehrere Anbieter eine Online-Konzession erhalten können. Dafür müssen sie strenge Auflagen erfüllen. Dazu zählen ein Stammkapital von mindestens drei Millionen Euro sowie wirksame Vorkehrungen gegen Geldwäsche und Spielsucht.

"Wir müssen der Realität eines wachsenden illegalen Online-Angebots Rechnung tragen. Deshalb schaffen wir einen modernen, streng regulierten Konzessionsmarkt, in dem künftig mehrere Anbieter unter klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen Online-Glücksspiel anbieten können", sagt ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger.

Nur noch fünf Euro pro Spiel

Für Glücksspieler ändert sich einiges. Das sind die wichtigsten Neuerungen:

5-Euro-Limit: Der Maximaleinsatz bei Glücksspielautomaten und Online-Slots wird auf fünf Euro halbiert.

250 Euro pro Woche: Für Erwachsene unter 26 Jahren gilt grundsätzlich dieses Netto-Einzahlungslimit. Ab 26 Jahren sind es 1.680 Euro pro Monat.

Ausnahmen ab 23: Bei nachgewiesener Bonität können die Einzahlungslimits im Online-Bereich im Einzelfall angehoben werden. Dafür ist eine engmaschige Überwachung vorgesehen.

Zwangspause: Nach 90 Minuten Spielzeit an Automaten oder Online-Slots ist eine verpflichtende Pause vorgesehen. In dieser werden Videos über die Risiken des Glücksspiels gezeigt.

Weniger Spieltempo: Eine Spielrunde am Automaten muss mindestens zwei Sekunden dauern (bisher war es eine Sekunde).

Zentrales Sperrregister: Spielersperren gelten künftig über alle Anbieter und Glücksspielarten hinweg. Einzige Ausnahme ist Lotto.

72 Stunden Wartezeit: Spieler müssen selbst Zeit- und Geldlimits festlegen. Wer diese erhöhen will, muss drei Tage warten.

Auflagen für Bewerber

Für Bewerber um eine österreichische Online-Konzession gelten strenge Regeln. Sie müssen ab 1. Jänner 2027 bis zur Konzessionsvergabe ihr allfälliges bisheriges illegales Online-Angebot einstellen.

Bewerber müssen zudem sämtliche nicht verjährten Abgabenschulden und offenen Forderungen aus Spielerschutzklagen begleichen – und zwar für den gesamten Konzern. Von der Regelung sollen mehr als 20.000 geschädigte Spieler profitieren.

Kampf gegen Illegale

Illegalen Anbietern soll zudem der Geldhahn zugedreht werden. Banken müssen künftig bestimmte Konten illegaler Glücksspielanbieter blockieren.

Auch internationale Zahlungsdienstleister wie Visa oder PayPal können per Bescheid dazu verpflichtet werden, ihre Geschäftsbeziehungen mit illegalen Anbietern einzustellen.

Zusätzlich sind Netzsperren vorgesehen. Dabei sollen auch Internetriesen wie Google und Amazon in die Pflicht genommen werden, um illegale Glücksspielseiten in Österreich zu blockieren.

Fahrplan

Bereits ab 1. Jänner 2027 müssen Anbieter, die eine österreichische Konzession anstreben, ihr illegales Online-Angebot einstellen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer 18-monatigen Sperrfrist bei der Konzessionsvergabe rechnen. Ab 2030 steigt diese auf 24 Monate.

Die bisheri einzige Online-Glücksspielkonzession (Inhaberin sind die Österreichischen Lotterien) wäre am 30. September 2027 ausgelaufen. Danach soll der Markt für weitere lizenzierte Anbieter geöffnet werden.

Die Zahl der klassischen Kasino-Konzessionen wird mit 13 festgelegt.

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Jackpot-Verbot fällt

Während die Regierung zahlreiche Regeln verschärft, werden sie an anderer Stelle gelockert: Das bisherige Jackpot-Verbot bei Glücksspielautomaten soll fallen. Damit will die Koalition das legale Angebot attraktiver machen und eine Abwanderung in den Schwarzmarkt verhindern.

Das maximale Gewinnlimit von 10.000 Euro bleibt bestehen.