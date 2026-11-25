i Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) stellt sich gegen die Gesundheitsreform quer. iStock Wirbel um Gesundheitsreform "Staatsmedizin", "Panik" – Ärzte-Streit eskaliert Die geplante Gesundheitsreform sorgt für heftigen Zoff. Die Ärztekammer warnt vor massiven Einschnitten bei der Versorgung und kündigt Proteste an. Von Heute Politik 25.11.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Streit um die geplante Gesundheitsreform verschärft sich der Ton. Der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) wurden mehrere Gesetzesentwürfe zugespielt – und die haben es aus Sicht der Ärztevertreter in sich. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch übte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart scharfe Kritik an Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ).

Kritik an Ministerin Schumann

"Die Gesundheitsministerin sagt uns allen nicht die Wahrheit", polterte Steinhart. Der Ärzte-Chef warnt vor einer dramatischen Verschlechterung der öffentlichen Gesundheitsversorgung.

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Ein Dorn im Auge sind der Ärztekammer unter anderem die geplanten Gesundheitskliniken, die bislang auch als Facharztzentren bezeichnet wurden. Diese seien lediglich ein Notbehelf, um die Bevölkerung bei der Schließung kleinerer Spitäler zu beruhigen, so der Vorwurf. "In Wirklichkeit ist diese Gesundheitsreform ein verkapptes Sparpaket: Man senkt die Versorgungsqualität für die Bevölkerung und verkauft es ihr als Fortschritt", kritisierte Steinhart.

"Auf dem Weg in die Staatsmedizin"

Auch bei den Kassenärzten drohen laut Ärztekammer massive Einschnitte. So soll die Gesundheitskasse Ärzten künftig wegen "unökonomischen Verhaltens" den Kassenvertrag kündigen können. Die Kammer befürchtet, dass Ärzte dadurch weniger Patienten aufnehmen oder ihre Öffnungszeiten nicht mehr ausweiten könnten.

Auch ein österreichweit einheitlicher Gesamtvertrag könnte künftig ohne Zustimmung der Ärztekammer festgesetzt werden, sollte zuvor keine Einigung mit der Gesundheitskasse zustande kommen. "Wir sind also direkt auf dem Weg in die Staatsmedizin", warnte Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher.

Auch Wahlärzte betroffen

Neue Vorgaben stehen den Entwürfen zufolge auch für Wahlärzte im Raum. So sollen künftig auch Ordinationen mit weniger als 300 Patienten pro Jahr zur Nutzung sämtlicher staatlicher IT-Anwendungen verpflichtet werden.

In einem internen Arbeitspapier finden sich zudem Überlegungen, Wahlärzte zu einer Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitssystem zu verpflichten. Auch eine Einschränkung der privaten Nebentätigkeiten von Spitalsärzten sowie eine höhere Versicherungssteuer für private Krankenversicherungen stehen zur Diskussion. Die Ärztekammer befürchtet eine Verschlechterung des medizinischen Angebots und längere Wartezeiten für Patienten.

ÖGK-Boss spricht von Panikmache

Im Gesundheitsministerium und bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) weist man auf APA-Anfrage die Kritik zurück. Demnach stammen die von der Ärztekammer zitierten Entwürfe vom 16. Oktober und entsprechen damit nicht mehr dem aktuellen Verhandlungsstand.

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"Panik verbreiten auf Grundlage eines alten Stands von Gesetzestexten ist nicht angezeigt", entgegnete ÖGK-Obmann Andreas Huss. Auch der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, kritisierte das Vorgehen der Ärztekammer. Die Reform werde noch verhandelt. Er forderte eine Rückkehr zur Sachlichkeit.

Proteste angekündigt

Unterdessen kündigte Steinhart bereits Protestmaßnahmen an. Der Ärztekammer-Präsident fordert eine stärkere Einbindung der Ärztevertretung in die Ausarbeitung der Reform. In der kommenden Woche soll es weitere Gespräche mit der Ärztekammer geben. Die Regierung will ihre Reformpläne am 7. Dezember fertig verhandeln und voraussichtlich am 8. Dezember präsentieren.