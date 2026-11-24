i Die Gesundheitsreform von SPÖ-Ministerin Korinna Schumann wird nicht überall begrüßt. iStock/Hertel Wartezeiten bleiben Problem Ärzte fordern von Ministerin "mehr Engagement" Die Ärztekammer läuft Sturm gegen die Pläne von Gesundheitsministerin Schumann. Von der SPÖ-Politikerin fordert man "deutlich mehr Engagement". Von Nicolas Kubrak 24.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Druck auf SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann wächst. Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) übt massive Kritik an der bisherigen Reformpolitik. Kammerpräsident Johannes Steinhart stellt der Ministerin ein schlechtes Zeugnis aus.

Negative Bilanz

Zieht man das Regierungsprogramm als Messlatte heran, falle die bisherige Bilanz negativ aus. So fehlen laut Steinhart nach wie vor Teilzeitkassenverträge, die angesichts der immer weiblicher werdenden Medizin dringend notwendig seien. Auch bei der Stärkung der Primärversorgungs-Netzwerke, die vor allem für den ländlichen Raum wichtig sind, sieht der Kammerpräsident keine Fortschritte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Krachend gescheitert"

Bei der Verkürzung der Wartezeiten sei die SPÖ-Ministerin sogar "krachend" gescheitert. Statt kürzer würden die Wartezeiten laut Steinhart länger. Auch beim Abbau der Bürokratie im Berufsalltag gehe der Trend in die falsche Richtung. Die verpflichtende Codierung habe dem Vorhaben sogar entgegengewirkt.

Doch damit nicht genug: Auch klare und verbindliche Versorgungspfade vermisst der Ärztekammer-Boss. Vom angekündigten massiven Ausbau der Präventionsleistungen sei ebenfalls nichts zu bemerken. Selbst die Impfstoffe für das bestehende Impfprogramm habe das Ministerium "nur mit großer Mühe" organisieren können.

ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart fordert "deutlich mehr Engagement". APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT

"Deutlich mehr Engagement" gefordert

Beim einheitlichen Gesamtvertrag halte sich das Gesundheitsministerium bislang zurück – obwohl die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) laut Steinhart offenbar große Probleme habe, substanziell zu verhandeln.

Die Bilder des Tages i ?

Der Kammerpräsident fordert von Schumann daher "deutlich mehr Engagement". Besonders sauer stößt ihm auch das geplante Impfen in Apotheken auf. Die Vision der Ministerin beschränke sich bislang auf einen stetigen Niveauabbau zulasten der Bevölkerung, "indem Aufgaben an weniger gut geeignete Berufsgruppen übertragen werden", kritisiert Steinhart.

"Ministerin gefährdet Versorgung"

Die Ärztekammer geht nun einen Schritt weiter: Am Mittwoch sollen im Rahmen einer Pressekonferenz die Pläne Schumanns genauer unter die Lupe genommen werden. Unter dem Motto "Gesundheitsreform: Ministerin gefährdet Versorgung" analysieren Präsident Steinhart, Vizepräsidenten Daniel von Langen und Edgar Wutscher sowie Kammeramtsdirektor Lukas Stärker die Vorhaben und geben einen Ausblick auf weitere Informationsmaßnahmen.