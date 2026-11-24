i Beim AMS waren mehrere Männer als arbeitslos gemeldet, sie gingen aber einer Beschäftigung nach. Heute Sozialhilfe-Hammer ab 2027 Wer Fixbeträge bekommt – und wem Geld gestrichen wird Nach den AMS-Verschärfungen steht der nächste Einschnitt bevor. Mit der Reform der Sozialhilfe gelten ab 2027 Fixbeträge und empfindliche Kürzungen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesregierung will das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz noch im Dezember 2026 im Nationalrat beschließen, damit die neuen Regeln ab 2027 greifen. Kern der Reform ist ein Systemwechsel: Statt bloßer Höchstgrenzen sollen künftig einheitliche Fixbeträge für alle Bundesländer gelten. Gleichzeitig werden die Pflichten zur Arbeitsaufnahme deutlich angezogen.

Für erwachsene Alleinstehende ist ein Fixbetrag vorgesehen, der sich am Ausgleichszulagenrichtsatz orientiert (rund 1.274 Euro netto zwölfmal im Jahr).

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Neu ist eine eigene "Grundleistung – Integration": Wer erst kürzlich nach Österreich gekommen ist, soll in den ersten Jahren einen niedrigeren Einstiegsbetrag erhalten. Erst wer Deutsch- sowie Wertekurse absolviert und an Integrationsmaßnahmen teilnimmt, steigt schrittweise auf die reguläre Leistung auf.

Beim ersten Verstoß droht eine Kürzung um 25 Prozent

Wer arbeitsfähig ist, muss seine Bemühungen um einen Job künftig klar belegen – etwa über vereinbarte Maßnahmen oder Beschäftigungsprojekte im Ausmaß von rund 20 Wochenstunden über mehrere Monate. Wer zumutbare Jobs oder Kurse ohne triftigen Grund ablehnt, muss mit gestaffelten Sanktionen rechnen.

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Beim ersten Verstoß droht eine Kürzung um 25 Prozent. Bei wiederholter Verweigerung kann die Leistung um 50 Prozent sinken – im Extremfall droht die komplette Streichung der Geldleistung für den Betroffenen.

Von den strengen Arbeitsauflagen ausgenommen sind weiterhin Personen, die aufgrund ihres Alters, einer schweren Erkrankung oder wegen Betreuungspflichten – etwa für kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige – nicht arbeiten können.